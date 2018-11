`முதலமைச்சருக்கே பாதுகாப்பில்லை!’ - டெல்லி முதல்வர் கெஜ்ரிவால் மீது மிளகாய்ப்பொடி வீச்சு

டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மீது மிளகாய்ப் பொடி வீசிய நபரிடம் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தலைமைச் செயலகத்தில் வழக்கமாக தன் பணிகளை கவனித்து வந்தார். மீட்டிங் ஒன்றை முடித்துவிட்டு அவருடைய அறையிலிருந்து வெளியே வந்த அவர், பார்வையாளர்கள் பகுதியில் நின்றிருந்த நபர் ஒருவரிடம் குறைகளைக் கேட்டறிந்தார். அப்போது, சற்றும் எதிர்பாராத நிலையில், முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மீது தான் மறைத்து வைத்திருந்த மிளகாய்ப் பொடியை எடுத்து வீசினார். கெஜ்ரிவால் மூக்குக் கண்ணாடி அணிந்திருந்ததால் மிளகாய்ப் பொடி அவர் கண்ணை சீண்டவில்லை. இருப்பினும் மிளகாய்ப் பொடியைத் தவிர்க்க அவர் முயன்றபோது அவருடைய மூக்குக்கண்ணாடி கீழே விழுந்து உடைந்தது.

இதையடுத்து காவல்துறையினர், சம்பந்தபட்டவரை கைது செய்தனர். அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில் அவர் பெயர் அணில்குமார் என்பது தெரியவந்தது. மேலும் யார் இந்த நபர், எதற்காக தலைமைச்செயலகம் வந்தார் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இது ஒருபுறமிருக்க, டெல்லியில் முதல்வருக்கே பாதுகாப்பு இல்லாத நிலை உள்ளது எனவும், போலீஸ் அசாதாரணமாக செயல்பட்டு வருவதாகவும் ஆம்ஆத்மி குற்றம்சாட்டியுள்ளது.

#WATCH: CCTV from Delhi Secretariat. Delhi Police say 'Anil Kumar came to meet Delhi CM to share his grievances. He handed him a note & touched his feet, & chilli powder fell from his hand. Probe underway whether it was an attack or powder fell unintentionally' pic.twitter.com/UYMhCAb3Hm