டெல்டா மக்களுக்கு உதவ சிம்பு சொல்லும் ஐடியா!

கஜா புயலின் பாதிப்புகளிலிருந்து டெல்டா மக்கள் மீள்வதற்கு தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து உதவிக்கரங்கள் நீண்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில், இது தொடர்பான யோசனை ஒன்றை தெரிவித்து நடிகர் சிம்பு வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார். இசையமைப்பாளர் யுவன்சங்கர் ராஜா தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் அந்த வீடியோவைப் பதிவிட்டுள்ளார். அதில், ``டெல்டாவ பத்தி எல்லாருக்கும் தெரியும். ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு. என்னால முடிஞ்ச உதவிய நா பண்ணிடுவேன். என் ஃபேன்ஸூம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது போக நிறைய பேர் உதவி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதுமாதிரியான பிரச்னையில நாம கொடுக்குற காசு போய் சேருதா இல்லையா. சேர்ந்த காசு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் ஃபுல்லா இருக்காங்குறது பெரிய கேள்வியா இருக்கு. நா ஒரு ஹெல்ப் பண்றனு நெனச்சா என்னால அரச நேரடியா தொடர்புகொண்டு கொடுக்க முடியுது.

ஆனா, ஒரு பாமரனால 10 ரூபா கொடுக்கணும்னு நெனச்சாலும் அதுக்கான வழி இல்லாம இருக்கு. தமிழ்நாட்டுல இருக்குற எல்லா மக்களும் உதவி பண்ண எனக்கு ஒரு ஐடியா தோணுச்சி. எல்லாரும் செல்போன் யூஸ் பண்றோம். முடிஞ்சவங்க 100 ரூபாயும், முடியாதவங்க 10 ரூபாயும் செல்போன் நெட்வொர்க் மூலமாக காசு கொடுக்குறதுக்கான வழி இருக்கு.இதுக்கு எல்லா நெட்வொர்க்கும் இணைந்து யார் எவ்ளோ காசு கொடுத்துருக்காங்கனு லிஸ்ட காட்டி, அந்த காச நாங்க டெல்டாக்கு அனுப்பிருக்கோம்னு அரசு ஓபனா காட்றதா இருந்தா; நடந்தா, நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இத பண்ண முடியும். இந்த விஷயம் சரியா இருந்தா, ஐடியா ஓகேனு இருந்தா #uniteforhumanity #unitefordelta போடுங்க. இது நடந்தா சம்பந்தப்பட்டவங்களுக்கு காசு கொண்டுபோய் சேர்க்க முடியும். எல்லாம் வல்ல இறைவன் இருக்காரு. எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும்னு நெனக்கிறேன். சேவ் டெல்டா” என்று பேசியிருக்கிறார்.

