அம்பேத்கர் முன்வைத்த தூய்மை இந்தியா திட்டம்! - தீர்வை எட்டாத பின்னணி #Ambedkar

ஜூன் 2012-இல், `History TV 18’ மற்றும் `CNN-IBN’ இணைந்து இந்தியளவில் ஒரு கருத்துக்கணிப்பை நடத்தியது. மகாத்மா காந்திக்குப் பிறகு சிறந்த இந்தியர் யார் என்று. நேரு, சர்தார் வல்லபபாய் படேல் உள்ளிட்ட தலைவர்களைக் காட்டிலும் அம்பேத்கருக்கு அதிக வாக்குகள் கிடைத்தன. கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள் வெளியானதும் பெரிய விவாதப் பொருளாகவும் மாறியது. காந்திக்குப் பிறகு சிறந்த இந்தியர் அம்பேத்கர் என்பதை சிலரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. `தாழ்த்தப்பட்டவர்களின் உரிமைகளுக்காகப் போராடியவர்’ என்றும் ‘இந்திய அரசியல் சாசனத்தை எழுதியவர்’ என்றும் அவரை சுருக்கிவிட்டதே இந்த முரண்களுக்கு காரணம்.

அம்பேத்கரை சிறந்த இந்தியராக ஏற்றுக் கொள்ள சிலர் மறுத்த சமயத்தில், கருத்துக்கணிப்புக்கு ஆதரவாக பேசிய வரலாற்றாசிரியர் ராமச்சந்திர குஹா ``டாக்டர் அம்பேத்கரின் செயல்பாடுகள் குறிப்பிட்ட நலன்களுக்குப் பொருந்துமாறு திரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவர் ஒரு பெரிய அறிஞர், பொருளாதார தத்துவவாதி” என்றார்.

இதேபோன்று பேராசிரியர் ஏ.கே. சென் அம்பேத்கர் குறித்து ஒருமுறை பேசுகையில், `அம்பேத்கர் பொருளாதாரத்தில் என் தந்தை. ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் உண்மையான நாயகன் அவர். இன்று அவருக்கு கிடைத்திருக்கும் மரியாதையைவிட அதிகமாகக் கிடைத்திருக்க வேண்டும். பொருளாதாரத்தில் அவரது பங்களிப்பு வியக்கத்தக்கது. என்றுமே என் நினைவில் இருக்கும்” என்றார்.

அம்பேத்கர் ஏன் அனைவருக்குமானவர்? அவரை ஏன் இன்றைய இளம் தலைமுறையினர் படிக்க வேண்டும்? உள்ளிட்ட கேள்விகளுக்கு அம்பேத்கரை தொடர்ந்து வாசித்துவரும், `காலா’ வசன எழுத்தாளர் மகிழ்நன் அளித்த விரிவான பதில் பின்வருமாறு...

இன்றைக்குப் பெரும்பகுதி மக்கள் அதாவது உழைக்கிற மக்கள் அனுபவிக்கும் உரிமைகளில் கணிசமான பகுதி அம்பேத்கரால் உறுதி செய்யப்பட்டவை. ஆரம்பத்தில் நாம் அனைவரும் திருவள்ளுவரை படித்திருப்போம். அவர் சொன்ன நன்றி மறப்பது நன்றன்று .. என்னும் குறளை மனப்பாடம் செய்திருப்போம். அதன்படி நடந்துகொள்ள வேண்டும் அல்லவா. நன்றிக்கடனுக்காகவாவது அம்பேத்கரின் உழைப்பையும், வாழ்க்கையையும் நினைத்துப் பார்க்க வேண்டும். அவரை படிக்க வேண்டும். பல்வேறு அம்சங்களாகப் பிரித்து அம்பேத்கரை படிக்கலாம். ஒன்று அவரின் வாழ்க்கையைத் தெரிந்து கொள்ளுதல் . இன்னொன்று அவரின் சமூக பங்களிப்பு. அவரின் எழுத்து, புலமை போன்றவற்றைத் தெரிந்துகொள்ளவும் அவரைப் படிக்கலாம். அம்பேத்கர் பெற்றுத்தந்த உரிமைகளைப் பற்றி தெரிந்துகொள்ள அவரை படிப்பது அவசியம். அவரால் நமக்கு கிடைத்திருக்கும் உரிமைகள் பறிபோய்விடக் கூடாது என்பதற்காக அம்பேத்கரை படிக்கலாம்.

80% மக்களுக்கான இடஒதுக்கீடு..

ஓர் உதாரணம்.. தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை 69 விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு இருக்கிறது. அது ஏறக்குறைய 80% மக்களைப் போய்ச் சேர்கிறது. மீதமிருக்கும் அந்த 20% பேர் படிக்காவிட்டாலும், இடஒதுக்கீட்டை அனுபவிக்கும் 80% பேர் படிக்க வேண்டாமா? அந்த 80% பேர் எஸ்.சி/ எஸ்.டி மக்கள் மட்டும் கிடையாது. அம்மக்களுக்கு கிடைப்பது 19% இடஒதுக்கீடு மட்டுமே. மற்றவர்களுக்குத்தான் கூடுதல் இடஒதுக்கீடு உள்ளது. அம்பேத்கர் தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கான உரிமைகளுக்கு மட்டும் போராடவில்லை. பிற்படுத்தப்பட்டோர், பெண்களுக்கான சொத்துரிமை உள்ளிட்டவற்றுக்காகத்தான் தன்னுடைய சட்ட அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார். நமக்காக ஒருவர் உழைத்திருக்கிறார். நமக்காக ஒருவர் பதவியை ராஜினாமா செய்திருக்கிறார். நமக்காக ஏன் இதையெல்லாம் அவர் செய்தார் என்பதை தெரிந்துகொள்ள வேண்டுமானால் நாம் அவரைப் படித்து புரிந்துகொள்வது அவசியம்.

வளர்ச்சிக்கான பாதையை உருவாக்கியவர்...

இந்தியா மிகவும் பழைமைவாதத்தில் சிக்கியிருந்தபோது, அதை `மாடர்ன்’ இந்தியாவாக மாற்றியதில் அம்பேத்கரின் பங்கு அதிகம். இன்று பெண்கள் சரிக்கு சமமாக வேலைக்குப் போகிறார்கள். இந்தியா வேகமாக வளர்ந்துவரும் நாடு என்று சொல்லிக்கொள்கிறோம். இந்தியா வளர்ந்து வரும் நாடாக மாற ஆரம்ப காலத்திலேயே அதற்கான பாதையை உருவாக்கி கொடுத்தவர்களில் அம்பேத்கரும் ஒருவர். அதுமட்டுமில்லை அப்போதெல்லாம் பண்ணையார்தனமாக வாழ்த்திருக்கிறோம். பண்ணை அடிமைகளாகவும், கூலி அடிமைகளாகவும் வாழ்ந்திருக்கிறோம். அடிமைகளாக வாழ்ந்தவர்கள் எஸ்.சி மக்கள் மட்டும் கிடையாது. இதர பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களும் பண்ணை அடிமைகளாக வாழ்த்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் அனைவருமே சக மனிதர்களாக வாழும் ஏற்பாட்டைச் செய்தவர் அம்பேத்கர்தான். அவரை நாம் படிக்க வேண்டியது அவசியமல்லவா?

அம்பேத்கரின் கருத்தியல் ஆயுதம்..

இன்று நாம் அனைவரும் வழக்கமாகக் கடக்கின்ற ஒன்று இந்து - முஸ்லிம் கலவரம். இதுபோன்ற மதரீதியான கலவரங்கள் இந்திய அளவில் தூண்டப்படும்போது, அந்த மதக்கலவரங்களில் இருந்து தற்காப்பு அரணாக காப்பதற்கான கருத்தியல் ஆயுதம் அம்பேத்கரிடம் உள்ளது. நாம் எதிரி என்றால் பாகிஸ்தான் என்று சொல்வோம் அல்லவா? பாகிஸ்தான் தான் நம் எதிரியா? அப்படியில்லை.. நம் அசலான எதிரிகள் யார் என்பதை அடையாளம் காட்டியவர் அம்பேத்கர் தான். இவை அனைத்தையும் தெரிந்துகொள்ள அம்பேத்கரை படிக்க வேண்டும். மற்றபடி தனிப்பட்ட முறையில் அம்பேத்கரை படிக்க வேண்டும் என்றால், அவரின் மொழி புலமை அவ்வளவு அழகாக இருக்கும். ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை அவர் மேற்கோள் காட்டுகிறார் என்றால், அதை சாதரணமாக இல்லாமல், பழைய புராணங்களில் இருந்து எடுத்துக் காண்பிப்பார். அவர் ஒரு அறிவுக் களஞ்சியம். சாதி ஒழிப்புக்காகப் பேசியவர் என்று மட்டும் அவரை சுருக்க முடியாது. அவரின் எழுத்துகளைப் பார்த்தால் அதில் அவ்வளவு புலமை இருக்கும். அவரின் எழுத்துகளில் மொழி புலமை தென்படும். அதற்காகவும் அம்பேத்கரை படிக்கலாம்.

அம்பேத்கர் மரணித்தபோதுகூட அவர் கைகளில் புத்தகம் இருந்ததாம். அந்த அளவுக்குத் தொடர்ச்சியாக படிப்பை பற்றிக் கொண்டவர். இன்று நாம் அனைவரும் தன்னலத்துக்காக பொறியாளர் ஆக வேண்டும், மருத்துவர் ஆக வேண்டும் என்றெல்லாம் கனவு காண்கிறோம். ஆனால், அவருக்கோ நீங்கள் யார் என்றே தெரியாது. நீங்கள் பிறப்பீர்கள் என்று கூட அவருக்குக் தெரியாது. ஆனால், நீங்கள் பிறப்பதற்கு முன்பாகவே உங்களுக்காக உழைத்தவர். இந்திய மக்கள் அனைவரின் உரிமைகளுக்காகவும் பாடுபட்ட தலைவர் அவர். அரசியல் சாசனத்தை மூன்று ஆண்டுகளாக உட்கார்ந்து எழுதினார். அதனாலேயே அவரின் உடல்நலம் குன்றியது. உடல் சோர்வடைந்தது. நமக்காகவே வாழ்ந்து செத்த மனிதர் அவர். நமக்கு ரத்த சொந்தம் இல்லாத ஒருவர் நமக்காக உழைத்தே இறந்திருக்கிறார் என்றால் அதற்காகவாவது அவரை கற்க வேண்டும். ஒரு நல்ல மனிதராக வாழ வேண்டும், என்று நினைப்பவர்களும் அவரை படிக்க வேண்டும்.

அம்பேத்கர் பெண்களின் உரிமைகளுக்காகப் போராடியவர். பெரும்பாலான பெண்களைப் பொறுத்தவரை, உடன்பிறந்த அண்ணன் தம்பிகள் கூடச் சொத்தில் பங்கு தர யோசிக்கிறார்கள். ஆனாலும் அவர்களைப் பெண்கள் நேசிக்கிறார்கள். அம்பேத்கர் பெண்களின் சொத்துரிமைக்காக வாதிட்டிருக்கிறார். பேறுகால விடுப்பு தொடர்பாகவும் வாதிட்டுக்கிறார். பெண்கள் அனைவருக்குமே அம்பேத்கர் முக்கியமானவர். பெண்கள் முக்கியமாக அம்பேத்கரை வாசிக்க வேண்டும்.

பொருளாதார மேதை..

அம்பேத்கரின் பெயர் ஏன் பரவலாக போய்ச் சேரவில்லை. அரசியல் சாசனத்தை அம்பேத்கர் உருவாக்கினார். அதனால் அவர் சட்டமேதையானரா என்றால் இல்லை. அரசியல் சாசனத்தை எழுதுவதற்கு முன்பே அவர் சட்டமேதைதான். அவர் சட்டமேதையாக இருந்ததால்தான் அரசியல் சாசனத்தை தொகுப்பதற்காக அவரை அழைத்துக் கொண்டார்கள். அவரை தலைவராக்கினார்கள். இந்திய பொருளாதாரத்தில் கைதேர்ந்தவர் என்பதால்தான் The Problem of the Rupee: Its Origin and Its Solution என்னும் புத்தகத்தை எழுதினார். பண்டைய வணிகம் தொடர்பாகவும் நிறைய எழுதியிருக்கிறார். இந்தியாவில் 90-களில் பொருளாதார நெருக்கடி வந்தபோது பெரிய பொருளாதார நிபுணராக நாம் கருதும் மன்மோகன் சிங் `சில விஷயங்களை நான் அம்பேத்கரிடம் இருந்துதான் எடுத்துக்கொண்டேன்’ என்கிறார். அந்தளவுக்கு அம்பேத்கருக்கு அந்தப் பொருளாதார மேதைமை இருந்தது. அரசியல், சட்டம், பொருளாதாரம், இலக்கியம் என அனைத்திலும் அவருக்கு மேதைமை இருந்தது. அவர் ஏன் இந்தியாவின் தந்தையாக கொண்டாடப்படவில்லை என்பது வருத்தத்துக்குரிய விஷயம்.. அம்பேத்கர் எல்லா மக்களின் உரிமைகளுக்காகவும் போராடியவர். அவரை தேசத்தின் தந்தையாக ஏற்க ஏதோ ஒரு வகையில் நம் மனம் நெருடல் அடைகிறது. உதாரணமாக, தமிழகத்தில் குற்றப்பரம்பரை என்று குறிப்பிட்ட சமூகத்தினரை ஒதுக்கினார்கள். இந்தியா முழுவதிலும் கூட அப்படி ஒரு வரையறை இருந்தது. அவ்வாறு வரையறுக்கப்பட்ட மக்கள் பல்வேறு வகையில் பிரச்னையை சந்தித்தனர். அவர்களுக்கு எதிராக நிறைவேற்றப்பட்ட குற்றப் பரம்பரைச் சட்டத்தை நீக்க வேண்டும் என்று ஆங்கிலேயர் காலத்தில் குரல் கொடுத்தவர்களில் முக்கியமானவர் அம்பேத்கர்.

அப்படியிருக்க அவர் உங்களுக்காகவும்தான் போராடினார் என்பதை மறைத்து, குறிப்பிட்ட சாதி வட்டத்துக்குள் அடைத்தது யார் தவறு? இதில் sc/st தரப்புக்கும் பங்குண்டு. Sc/St அல்லாத சீர்திருத்தவாதிகளுக்கும் பங்குண்டு. அம்பேத்கர் எல்லாருக்குமான தலைவர் என்பதை அவர்கள் சொல்லியிருக்க வேண்டும். அரசியல் தலைவர்கள் சொல்லியிருப்பதைக் காட்டிலும், பாடப் புத்தகத்தில் அவரைப் பற்றி சொல்லியிருந்தால் அனைத்து மக்களையும் போய் அவர் சேர்ந்திருப்பார்.

க்ளீன் இந்தியா திட்டத்துக்கு காந்தியை அடையாளமாக வைக்கிறார்கள். உண்மையில் இந்தியாவில் க்ளீன் செய்ய வேண்டிய சகதி ஆணாதிக்கமும் சாதியும்தான். இந்த இரண்டையும் ஒழிக்கவே அம்பேத்கர் உழைத்தார். இவை இரண்டையும் க்ளீன் செய்தாலே பெரும்பான்மையான மக்கள் நலம்பெறுவார்கள். அசலான தூய்மை இந்தியா திட்டம் அம்பேத்கர் துவங்கியதுதான். அந்த இயக்கத்தில் நாம் அனைவரும் சேராததால்தான் அம்பேத்கர் தேசத்தின் தந்தையாக இல்லை. நாம் கோட்சூட்டு போட்டாலும் உள்ளுக்குள் இன்னும் பழைமைவாதியாகதாம் இருக்கிறோம்.

அம்பேத்கர் கூண்டில் இருக்கும்வரை இவையெல்லாம் நடக்கச் சாத்தியமில்லை. முதலில் அம்பேத்கருக்கு விடுதலை கொடுக்க வேண்டும்” என்று முடித்தார் ஆதங்கத்துடன்.

அம்பேத்கர் என்னும் புரட்சியாளர் அனைவருக்குமானவர்!

Image Credits : KARTHIK NAVAYAN