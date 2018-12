சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தில் பாபர் மசூதி இடிப்பு குறித்த ஆவணப் படத் திரையிடலுக்கு அனுமதி மறுப்பு! #InthenameofGod

பிரபல ஆவணப்பட இயக்குநர் ஆனந்த் பட்வர்தன் இயக்கிய ’In the name of God'ஐப் பார்த்த சாமான்ய மக்களுக்கு, மதவெறி என்னும் கொடும் ஆயுதத்தின் வன்மம் தெரிந்திருக்கும். ஆவணப்படத்தின் முன்னோட்டக் காட்சிகள் இப்படியிருக்கும். ``நாங்களெல்லாம் அரசுப்பள்ளி ஆசிரியர்கள். எங்கள் பேனாக்களை தூரமாக வைத்துவிட்டு துப்பாக்கிகளை எடுக்கப்போகிறோம்” என்று ஒருவர் சொல்லும்போது அவன் கண்களில் தென்படும் அந்த வெறி, அந்த அரசியல் இன்று வரை தொடர்ந்துகொண்டிருக்கும் பாபர் மசூதி அரசியலுக்கு ஆவணமாக இருக்கும்.

டாக்டர் அம்பேத்கரின் நினைவு தினமும், பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்ட தினமுமான இன்று சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தில் திரையிட அனுமதி வழங்கப்பட்ட இந்த ஆவணப்படத்துக்கு, கடைசி நேரத்தில் அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது. சமூக ஜனநாயகத்துக்கான மாணவர்கள் அமைப்பு நடத்த இருந்த இந்த திரையிடல் மறுக்கப்பட்டதையடுத்து, ``முதலில் இந்த திரையிடலுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது. இப்பொழுது கடைசி நேரத்தில் இதற்கான அனுமதி மறுக்கப்பட்டதில் இருக்கும் காரணங்கள் என்ன? இந்தியப் பல்கலைக்கழகங்கள் பலவற்றில் சாமியார்கள், மத போதகர்களும்கூட வந்து உரையாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். சமத்துவத்துக்காக பேசும் திரையிடல்கள் தடுக்கப்படுவது என்ன விதமான மனநிலை?” என்று கேள்வியெழுப்பியிருக்கிறார் அந்த அமைப்பைச் சார்ந்த மாணவர்.

பல்கலைக்கழக நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொண்டபோது ‘கருத்து கூற விருப்பமில்லை. துணைவேந்தரிடம் இதைப்பற்றிப் பேசிக்கொள்ளலாம்’ என்று பதில் அளிக்கப்பட்டது. துணைவேந்தரை தொடர்புகொள்ள முடியவில்லை. கருத்துச் சுதந்திரம் தடுக்கப்படும் எந்தத் தளமும் கவனிக்கப்படவேண்டியது.