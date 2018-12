`பாதுகாப்புத்துறையில் காங்கிரஸ் மிகப்பெரிய ஊழல் செய்திருக்கிறது!’ - பிரதமர் மோடி

தேர்தல் நெருங்கிவரும் நிலையில் தமிழகத்தில் உள்ள பாரதிய ஜனதா கட்சியின் பூத் அளவிலான நிர்வாகிகளுடன் பிரதமர் மோடி வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார்.

தெலங்கானா, மத்தியப்பிரதேசம், ராஜஸ்தான், சத்தீஸ்கர், மிசோரம் உள்ளிட்ட 5 மாநிலத் தேர்தல்கள் பா.ஜ.க-வை அசைத்துப் பார்த்துள்ளன. 3 இடங்களில் காங்கிரஸும், 2 இடங்களில் மாநிலக் கட்சிகளும் வெற்றியைத் தட்டிச்சென்றுள்ளன. நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னோட்டமாக இந்த 5 மாநிலத் தேர்தல் பார்க்கப்படுகிறது. இந்த முடிவுகள் வருகின்ற நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் எதிரொலிக்கலாம் என அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். தேர்தலில் ஏற்பட்ட தோல்விக்கான காரணங்கள் குறித்து பா.ஜ.க ஆராய்ந்து வருகிறது. இந்நிலையில் மாநிலத்தில் கட்சிகளை வலுப்படுத்தும் முயற்சியில் அக்கட்சி இறங்கியுள்ளது.

அதன் ஒருபகுதியாக மோடி தமிழகத்தைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளார். முதல் கட்டமாகத் தமிழகத்தில் உள்ள பா.ஜ.க-வைச் சேர்ந்த பூத் அளவிலான நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார். முன்னதாகத் தமிழகம் வந்த அமித்ஷா விரைவில் பூத் கமிட்டி நிர்வாகிகள் கூட்டம் இருக்கும் எனத் தெரிவித்திருந்தார். வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் மூலம் நிர்வாகிகளுடன் உரையாடிய மோடி பல்வேறு கருத்துகளையும் ஆலோசனைகளையும் வழங்கியுள்ளார்.

சேலம், நாமக்கல், கன்னியாகுமரி, நீலகிரி, கோவை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தின்போது பேசிய மோடி,`வணக்கம் தமிழ்நாடு எனத் தமிழில் பேச்சைத் தொடங்கினார். பின் தமிழகத்துக்கு மத்திய அரசு கொண்டு வந்த திட்டங்கள் குறித்து விளக்கினார். மேலும், அது தொடர்பான பட்டியலைக் காட்டி விவரித்துள்ளார். விலைவாசி குறைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், ஏழைகளின் கனவுகள் நனவாக்க பல்வேறு திட்டங்களை மத்திய அரசு கொண்டுவந்ததாகவும் கூறினார். இதனிடையே பூத் கமிட்டி நிர்வாகிகள் தங்களது கோரிக்கைகளைத் தெரிவித்தனர்.

மேலும் அவர் பேசுகையில், ``ஓய்வுபெற்ற ராணுவ வீரர்களுக்கான ஒன் ரேங்க் ஒன் பென்சன் திட்டம் கடந்த 40 ஆண்டுகளாகச் செயல்படுத்தப்படாமல் இருந்து வந்தது. அதிகப்படியான அழுத்தத்தாலும், தொடர் கோரிக்கைகளாலும் முந்தைய அரசு அந்தத் திட்டத்துக்காக வெறும் ரூ.500 கோடி மட்டுமே ஒதுக்கியது. தேசியப் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்புப் படை ஆகியவை காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வருமானம் கொழிக்கும் இடங்களாகவே இருந்து வந்திருக்கின்றன. அக்கட்சியின் தலைவர்கள் ஒருபுறம் ராணுவத் தளபதிகளின் பெயர்களைக் குறிப்பிட்டு பேசிவருவதுடன், சர்ஜிக்கல் ஸ்டிரைக் போன்றவற்றையும் விமர்சித்து வருகிறார்கள். மறுபுறம் பாதுகாப்புத் துறையில் காங்கிரஸ் கட்சி மிகப்பெரிய ஊழல் செய்து வந்திருக்கிறது. 1940 - 50-ம் ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற ஜீப் ஊழல், 1980-களில் நடைபெற்ற போஃபர்ஸ் ஊழல் முதல் அகஸ்டா வெஸ்ட் லேண்ட் ஊழல், நீர்மூழ்கிக் கப்பல் வாங்கியதில் ஊழல் எனப் பல்வேறு ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கின்றன. இவை அனைத்துமே பணம் சம்பாதிப்பதற்கான வழியாகப் பார்க்கப்பட்டது. நல்ல வேளையாக அந்த நாள்கள் கடந்துவிட்டன’’ என்றார்.



Wonderful to interact with booth level Karyakartas from Tamil Nadu. Watch. https://t.co/7ZIe5Z5ZJy

— Narendra Modi (@narendramodi) December 15, 2018