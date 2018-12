`எல்லாமே சுஷ்மாதான்' - பாகிஸ்தானிலிருந்து விடுதலையான இளைஞரின் தாயார் கண்ணீர்!

ஆறு ஆண்டுகளுக்குப்பிறகு பாகிஸ்தான் சிறையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட இளைஞர், வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜை சந்தித்து நன்றி தெரிவித்தார்.



மும்பையைச் சேர்ந்தவர் ஹமீத் நிஹால் அன்சாரி. சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரான இவருக்கு பாகிஸ்தானைச்சேர்ந்த பெண் ஒருவர் முகபுத்தகம் வாயிலாக தோழியாக அறிமுகமாகியுள்ளார். பின் அவர்களது நட்பு காதலாக மாறியதாக கூறப்படுகிறது. இடையில் அன்சாரியுடன் அந்த பெண் பேசுவதை நிறுத்திக்கொண்டுள்ளார். என்ன காரணம் என்று தெரியாமல் பாகிஸ்தானில் உள்ள அந்த பெண்ணை பார்க்க பாகிஸ்தான் சென்று ஹோட்டல் ஒன்றில் தங்கியுள்ளார் அன்சாரி. பாகிஸ்தானுக்கு சட்டவிரோதமாக நுழைந்ததாகவும், போலி அடையாள அட்டையை வைத்திருந்ததாகவும் குற்றம்சாட்டப்பட்டார். இதையடுத்து கைது செய்யப்பட்ட அவர், கடந்த 2012-ம் ஆண்டு டிசம்பர் 15-ம் தேதி பேஷ்வர் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். இந்திய அரசின் தொடர் அழுத்தம் காரணமாக அவர் விடுவிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து நாடு திரும்பிய அன்சாரி, மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜை சந்தித்து நன்றி தெரிவித்தார்.

அப்போது அன்சாரியின் தாயார் ஃபவ்சியா, தன்மகன் விடுவிக்கப்பட்டதற்கு சுஷ்மாவை கட்டிபிடித்து கண்ணீர்மல்க நன்றி கூறினார். மேலும், என் நாடு சிறந்த நாடு; என் மேடம் சுஷ்மா சிறந்தவர்; அவர் எல்லாமே செய்துள்ளார்' என்று புகழாரம் சூட்டினார். தொடர்ந்து அன்சாரி பாகிஸ்தானில் தான் சந்தித்த பல்வேறு இன்னல்கள் குறித்து சுஷ்மாவிடம் விளக்கினார். இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அன்சாரி, `என் குடும்பம் மற்றும் நலவிரும்பிகளின் பிரார்த்தனை இதனை சாத்தியமாக்கியுள்ளது. மிக்க மகிழ்ச்சியாக உணர்கிறேன். என்னுடைய உணர்வுகளை விவரிக்க வார்த்தையில்லை' என்று கூறினார். முன்னதாக வாகா எல்லையில் அன்சாரியை வரவேற்க அவரது குடும்பத்தினர் கூடியிருந்தனர். அப்போது கண்ணீர் மல்க அன்சாரியை அவர்கள் வரவேற்றனர். அப்போது இந்திய மண்ணை தொட்டு வணங்கிய காட்சி காண்போரை நெகிழச்செய்தது.

Welcome home, son!



Indian national, Hamid Ansari returns home after six years of incarceration in Pakistan. EAM @SushmaSwaraj warmly welcomed him in Delhi today. pic.twitter.com/vM4HXF2ORc