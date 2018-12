ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்தில் இறந்தவர்கள் உடற்கூறாய்வு அறிக்கை! - திடுக்கிடும் தகவல்கள் அம்பலம்

தூத்துக்குடி வேதாந்தா ஸ்டெர்லைட் ஆலையை நிரந்தரமாக மூடுவதற்காக மக்கள் நடத்திய போராட்டத்தில் கடந்த 23 மே அன்று காவல்துறை துப்பாக்கியால் சுட்டதில் 13 பேர் உயிரிழந்தார்கள்.

அதன்பிறகு வேதாந்தா ஆலையை நிரந்தரமாக மூடுவதாகத் தமிழக அரசு அறிவித்தது. ஆனால், வேதாந்தா தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயத்தில் தொடர்ந்த மேல் முறையீட்டு மனுவின் அடிப்படையில் ஸ்டெர்லைட் ஆலை மீண்டும் திறக்கப்படும் எனத் தீர்ப்பு வெளியானது. இந்தத் தீர்ப்பின் மீதான சர்ச்சையே இன்னும் ஓயாத சூழலில் தூத்துக்குடி ஆட்சியர் அலுவகத்துக்கு முன்பு நடந்த பேரணியில் ஏற்பட்ட கலவரத்தில் இறந்தவர்களின் உடற்கூராய்வுத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

அதில் வெளியிடப்பட்டிருக்கும் முடிவுகள் அதிர்ச்சிகரமானதாக இருக்கிறது. அதைப்பற்றிய சிறப்புச் செய்தி ஒன்றை ஆங்கிலப் பத்திரிகையான ராய்ட்டர்ஸ் வெளியிட்டுள்ளது. உடற்கூராய்வு தகவல்கள் பற்றி விளக்கமாகக் கூறப்பட்டிருக்கும் அந்தச் செய்தியில், ``அந்தப் போராட்டத்தில் இறந்தவர்களில் மிக இளையவரான 17 வயது ஸ்னோலின் பின் மண்டையில் துப்பாக்கித் தோட்டாவால் சுடப்பட்டிருக்கிறார். அது அவர் வாய் வழியாக வெளியேறி அவர் இறந்திருக்கிறார்” என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறது.

``The deceased would appear to have died of cardio-pulmonary arrest due to firearm bullet injury to the back of the neck ” அதாவது கழுத்துப் பகுதியில் துப்பாக்கித் தோட்டாவால் ஏற்பட்ட காயத்தால் அவரது இதய ரத்த நாளம் அடைப்பு ஏற்பட்டு இறந்திருக்கிறார் என்று உடற்கூராய்வு அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் இருவர் மண்டையோட்டில் பக்கவாட்டில் சுடப்பட்டு இறந்திருப்பதாகவும் அந்த அறிக்கை தெரிவிக்கிறது. தனது வீட்டிலிருந்து 100 மீட்டர் தூரத்தில் நின்றுகொண்டிருந்த 40 வயது ஜான்சி காதுப்பகுதியில் துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டிருக்கிறார். 34 வயது மணிராஜன் நெற்றிப் பகுதியில் துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டிருக்கிறார் என்று அதிர்ச்சியூட்டக்கூடிய விஷயங்களை அந்த உடற்கூராய்வுத் தகவல் தெரிவிக்கிறது. கலவரத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காகவே காவல்துறையினர் துப்பாக்கியால் சுட்டதாகப் பதிவு செய்யப்பட்டதை இங்கே நினைவுகூர வேண்டும். கலவரத்தைக் கட்டுப்படுத்த துப்பாக்கியால் சுடுபவர்கள் நெற்றியைக் குறிவைத்துத்தான் சுடுவார்களா?.

தூத்துக்குடி கலவரத்துக்குப் பிறகு உண்மை அறியும் குழுவுக்குத் தலைமையேற்று களமிறங்கிய பேராசிரியரும் மற்றும் மனிதநேயச் செயற்பாட்டாளருமான அ.மார்க்ஸ்,”கலவரத்தைக் கட்டுப்படுத்த காவலர்களுக்குச் சில சட்டதிட்டங்கள் இருக்கின்றன. முதலில் கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசவேண்டும். பின்னர் தண்ணீர் பாய்ச்சி கலையச் செய்யவேண்டும். இது எதற்குமே மக்கள் கூட்டம் கட்டுப்படாத நிலையில்தான் துப்பாக்கியால் வானத்தை நோக்கிச் சுடவேண்டும்” என்று விவரமாகக் கூறியிருந்ததை இங்கே நினைவுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது.

``மக்களுக்காகவே நான்!” என்று முழங்கியவரின் பெயரால் ஆட்சி நடத்தும் அரசு இனிமேலாவது இந்த விவகாரத்தில் மௌனம் உடைக்குமா?.