பிரசவ அறைக்குச் செல்லும் முன் மருத்துவருடன் நடனம்! - அசத்திய லூதியானா கர்ப்பிணி

சுகப் பிரசவத்துக்கு ஏற்றபடி, அம்மாவின் வயிற்றுக்குள் குழந்தையின் தலை திரும்பவில்லை. அதனால், இதோ இன்னும் சில நிமிடங்களில் சிசேரியன் நடக்கப்போகிறது. இந்தப் பதற்றமான நேரத்தில் ஆப்பரேஷன் செய்துகொள்ளப்போகும் அம்மாவும் அவருக்கு சிசேரியன் செய்யப்போகும் மகப்பேறு மருத்துவரும் ஒன்றாகச் சேர்ந்து ஹேப்பியாக ஒரு டான்ஸ் ஆடினால் எப்படியிருக்கும்? நினைத்துப்பார்க்கவே, 'வாவ்' என்றிருக்கிறது இல்லையா? இப்படியொரு டாக்டர்-பேஷன்ட் டான்ஸ் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னால், பஞ்சாபில் உள்ள லூதியானாவில் நடந்திருக்கிறது. இதோ இந்த வீடியோவில் தன்னுடைய மருத்துவருடன் ஆடிக்கொண்டிருக்கிற கர்ப்பிணி சங்கீதா ஷர்மாவின் முகத்தில்தான் எவ்வளவு எனர்ஜி பாருங்கள்.

சங்கீதாவின் இந்த வீடியோவை தொழிலதிபர் ஹர்ஷ் கோயங்கா என்பவர் நேற்று தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் ஷேர் செய்ய, இதுவரை கிட்டத்தட்ட 55,000 பேர் இந்த வீடியோவை பார்த்து ரசித்திருக்கிறார்கள். ஒருபுறம் என்ன அநியாயம் இது... குழந்தையை வயித்துல வைச்சுட்ட என்ன டான்ஸ் வேண்டியதிருக்கு என்றும், மற்றொருபுறம் அந்த மருத்துவருக்கு சென்ஸ் இல்லையா என்றும் கொதித்தவரும் உண்டு.



அதைப்பற்றியெல்லாம் கொஞ்சமும் அலட்டிக்கொள்ளாத கூல் மாம் சங்கீதா தன் நடனத்தை ரசித்தவர்களுக்கு நன்றியைத் தெரிவித்து போஸ் போஸ்ட் இதோ... ''இது என்னுடைய இரண்டாவது குழந்தை. முதல் குழந்தையும் எனக்கு சிசேரியனில்தான் பிறந்தது. குழந்தையின் தலை திரும்பாததால், 9 மாதங்கள் முடிந்த பிறகு, சிசேரியன் செய்ய மருத்துவர் முடிவெடுத்தார். என் இரண்டாவது குழந்தையைப் பார்க்கப் போகிற சந்தோஷத்தில் ஆடிய டான்ஸ் இது'' என்றிருக்கிறார். கூடவே, டான்ஸ்க்குப் பிறகு பிறந்தக் குழந்தையின் படத்தையும் சங்கீதா ட்விட்டரில் போஸ்ட் செய்ய, அம்மாவின் டான்ஸ் வீடியோவை பார்த்து ரசித்தவர்கள் எல்லாம், தற்போது சாண்டா தொப்பி போட்ட அந்தக் குட்டிப் பாப்பாவை வாழ்த்திக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.

நீங்க ஆடுங்க பேபிம்மா.

Just a few minutes before the C-section delivery, the Doctor and the patient perform a nice jig. This happened in Ludhiana. pic.twitter.com/ZOlzIhbQ8c