`நான் இந்தியன்; எனக்கும் இந்தி பேசத் தெரியாது!' - சாமுவேலுக்கு ஆதரவு கொடுக்கும் கனிமொழி

`நான் இந்தியன்; எனக்கும் இந்தி பேசத் தெரியாது!' - சாமுவேலுக்கு ஆதரவு கொடுக்கும் கனிமொழி

தமிழ் நாட்டைச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சி மாணவர் ஆபிரஹாம் சாமுவேலுக்கு இந்தி மொழி தெரியவில்லை என்பதால் மும்பை விமான நிலையத்தில் குடியுரிமை அதிகாரியால் அவமதிக்கப்பட்டார். பின்னர் சாமுவேல் அந்த இடத்திலேயே 'தாம் அவமானப்படுத்தப்பட்டதாக ட்வீட் செய்து பிரதமர் மோடி, வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ், காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி, தி.மு.க தலைவர் ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோரை டேக் செய்திருந்தார். இதையடுத்து இது தொடர்பாக சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதம் ஆன நிலையில் உடனடியாக சாமுவேலுக்கு குடியுரிமை வழங்கப்பட்டு அவரை அவமானப்படுத்திய அதிகாரியையும் பணி இடைநீக்கம் செய்தனர்.



இதைத் தொடர்ந்து சாமுவேலுக்கு சமூக வலைதளங்களில் ஆதரவு குவிந்து வருகிறது. குறிப்பாக அரசியல் தலைவர்கள், முக்கியப் பிரமுகர்கள் அவருக்கு ஆதரவான கருத்துகளை பதிவு செய்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் தி.மு.க மாநிலங்களவை உறுப்பினர் கனிமொழி ட்வீட் ஒன்றைப் பதிவு செய்துள்ளார். அந்தப் பதிவில், ``நான் இந்தியன். எனக்கும் இந்தி பேசத் தெரியாது" என்று பதிவிட்டுள்ளார். அதோடு சாமுவேல் விமான நிலையத்தில் அவமானப்படுத்தப்பட்ட செய்தியையும் கனிமொழி பகிர்ந்துள்ளார்.

அதேபோன்று நேற்று ராஜ்யசபாவில்10 சதவிகித இட ஒதுக்கீடுக்கு எதிராக கனிமொழி பேசிக்கொண்டிருந்தபோது துணை சபாநாயகர் குறுக்கிட்டு உட்காருமாறு இந்தியில் பேசினோர். அப்போது ஆவேசமாக பேசிய கனிமொழி, Sir, can you speak in a language that I can understand" என பதிலடிக் கொடுத்தார், அதைத் தொடர்ந்து துணை சபாநாயகர் ஆங்கிலத்தில் கூறியதைத் தொடர்ந்து கனிமொழி தனது உரையை தொடர்ந்தார். கனிமொழியின் இந்த உரையும் சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்பட்டு கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.