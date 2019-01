ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூட வழியிருக்கிறதா? - சென்னை வழக்கறிஞர்கள்

லட்சக்கணக்கான மரங்களை நடப்போவதாகவும் , இலவச மருத்துவமனை ஒன்றைக் கட்டப்போவதாகவும் சென்ற வாரம் ஸ்டெர்லைட் ஆலை அறிவித்தது. இதனை நம்புவதற்கு எந்த வாய்ப்பும் இல்லை. 1996ல் உரிமம் பெறும்போது விதிக்கப்பட்ட சட்டப்பூர்வ கடமையைக் கூட அது நிறைவேற்றவில்லை. சுற்றியுள்ள மக்களைக் காப்பதற்காக குறைந்தபட்ச பசுமைக்குடிலைக்கூட ஸ்டெர்லைட் ஆலை அமைக்கவில்லை. தற்போது ஒரு லட்சம் மரம் நடுவோம் என்பதை எப்படி நம்புவது?

தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராகத் தொடர்ச்சியாக போராட்டங்கள் நடந்து வந்த நிலையில், கடந்த வருடம் மே மாதம் 22-ம் தேதி நடைபெற்ற 100 வது நாள் ஸ்டெர்லைட் எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் 13 பேர் போலீஸார் துப்பாக்கிச் சூட்டுக்கு பலியாயினர். அதைத் தொடர்ந்து தமிழக அரசு ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூடுவதாக அரசாணை பிறப்பித்தது. அதன்படி மே மாதம் 28-ம் தேதி ஸ்டெர்லைட் ஆலை மூடப்பட்டது. அரசாணையை எதிர்த்து, ஸ்டெர்லைட்டை மீண்டும் திறக்கக்கோரி தேசியப் பசுமைத் தீர்ப்பாயத்தில் வேதாந்தா நிறுவனம் மனு அளித்தது. மனுவை விசாரித்த தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி தருண் அகர்வால் தலைமையில் மூவர் குழுவை அமைத்து ஆய்வுசெய்தது. விசாரணை முடிவில் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்குச் சாதகமான தீர்ப்பை வழங்கியது தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம்.

ஸ்டெர்லைட்டுக்கு எதிராக பல வழக்குகள் இன்னும் நிலுவையில் இருக்கின்றன. இந்நிலையில் தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாய தீர்ப்பை ஏற்று ஸ்டெர்லைட் ஆலையைத் திறப்பதுதான் ஒரே வழியா என்றால் இல்லை என்கின்றது சென்னை வழக்கறிஞர்கள் குழு. சட்டபூர்வமாக ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூடுவதற்கான வழிகள் இன்னும் இருக்கின்றன. அதனைத் தெளிவுபடுத்துவதற்காக இன்று பத்திரிகையாளர் சந்திப்பை ஏற்பாடு செய்திருந்தது சென்னை வழக்கறிஞர்கள் குழு. இதுகுறித்து மேலும் விளக்கமளிக்கச் சென்னை வழக்கறிஞர்கள் சார்பாக வழக்கறிஞர்கள் சுதா ராமலிங்கம், c. விஜயகுமார் (Lawyer's Centre for Democracy and Social Causes), மற்றும் பூவுலகின் நண்பர்கள் அமைப்பைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் வெற்றிச்செல்வன் ஆகியோர் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் கலந்துகொண்டனர்.

வெற்றிச்செல்வன் பேசும்போது, "ஸ்டெர்லைட் ஆலை இயங்குவதற்குத் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் எத்தகைய தீர்ப்பை கொடுத்துள்ளது, அந்த தீர்ப்பை எப்படி புரிந்துகொள்வது, தமிழக அரசும் தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியமும் இந்த தீர்ப்பை ஏற்று ஸ்டெர்லைட்டைத் திறக்க வேண்டுமா என்ற கேள்விகளோடு சட்டப் போராட்டம் முடிந்துவிட்டதாகவும் பலர் நினைக்கின்றனர். ஆனால் அப்படி இல்லை. கடந்த வருடம் தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் ஐந்து காரணங்களுக்காக ஸ்டெர்லைட் ஆலையின் உரிமத்தைப் புதுப்பிக்க முடியாது எனத் தெரிவித்திருந்தது. இந்த ஐந்து காரணங்கள் போதுமானதாக இல்லை, இதற்காக ஆலையை மூட வேண்டியதில்லை என்று தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் தனது தீர்ப்பில் கூறியுள்ளது. ஆனால் ஸ்டெர்லைட் ஆலை பல்வேறு விதிமீறல்களையும் சட்டவிரோத செயல்களைச் செய்துள்ளது. அவற்றையெல்லாம் தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் குறிப்பிடவில்லை. தற்போது மீண்டும் ஸ்டெர்லைட் ஆலை இயங்குவதற்கான மனுவைத் தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடம் அளித்துள்ளது. அவசரகதியில் அனுமதி அளிக்காமல் சட்டபூர்வமான விதிமுறைகளையும் அறிவியல்ரீதியான ஆய்வுகளையும் தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் மேற்கொள்ள வேண்டும். மேலும் ஸ்டெர்லைட் ஆலை எண்ணற்ற முறை விதிமீறல்களைச் செய்துள்ளது.

தற்போதைய திறனுக்கான உற்பத்தியைச் செய்வதற்கு தன்னிடம் 172.17 ஹெக்டேர் நிலம் இருப்பதாக 2005-ல் மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடமும், 2007-ல் மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகத்திடமும், ஸ்டெர்லைட் நிர்வாகம் பொய் சொல்லியுள்ளது. உண்மையில் ஸ்டெர்லைட் ஆலையிடம் 102.3 ஹெக்டேர் நிலம் மட்டுமே உள்ளது. திடக்கழிவு மற்றும் திரவக்கழிவு ஆகியவற்றைக் கழிவு மேலாண்மை செய்து வெளியேற்றுவது, பசுமைக்குடில் போன்ற இன்ன பிற மாசுக்கட்டுப்பாடு அமைப்புகளை ஏற்படுத்த அதிகமான நிலம் தேவைப்படும். மத்திய சுற்றுச்சூழல் வன அமைச்சகம் 2007-ல் அளித்த சுற்றுச்சூழல் தடையில்லா ஒப்புதலும் அதனைத் தொடர்ந்து தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அளித்த ஒப்புதலுக்கான நிபந்தனைகளும் 172.17 ஹெக்டேர் நிலத்தில் உள்ள 43 ஹெக்டேர் பரப்பில் பசுமைக்குடில் அமைக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளன. ஆனால், கடந்த வருடம் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்திடம் அளிக்கப்பட்ட தருண் அகர்வால் கமிட்டியின் அறிக்கையில் ஆலை வளாகம் ஒரு சிமெண்ட் வனமாக இருக்கிறது என்றும், பசுமைக்குடிலுக்கான அறிகுறி எதனையும் காணவில்லை என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பசுமை அரண் மிக முக்கியமான சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சாதனமாகும். ஓர் ஆலைப் பகுதியில் நிலவும் காற்று மாசுபாட்டையும் ஒசை மாசுபாட்டையும் பசுமைக்குடில் மிகக் கடுமையாகக் குறைக்கும்" என்றார்.

வழக்கறிஞர் சுதா ராமலிங்கம் பேசும்போது, "தூத்துக்குடி பெருந்திட்டப் பகுதியில் (Thoothukudi masterplan) ஸ்டெர்லைட் ஆலை அமைந்துள்ளது. இது அத்துமீறலாகும். அபாயகரமான ஆலையொன்று இப்பகுதியில் அமைந்திருக்க முடியாது. சிவப்பு தொழிற்சாலைகள் (Red Industry) பிரிவைச் சேர்ந்த பெரிய அபாயகரமான தொழிற்சாலைகள் மாஸ்டர் பிளானில், 'சிறப்புத் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் அபாயகரமான பயன்பாட்டுக்கான பகுதிகள் என்று குறிக்கப்பட்ட பகுதிகளில்தான் அமைக்கப்பட முடியும். நெருக்கமாக மக்கள் வாழும் பகுதியில் அமைக்கப்பட முடியாது. ஆனால் ஸ்டெர்லைட் ஆலை மக்கள் நிறைந்த பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஏறக்குறைய போபாலைப் போன்ற நிலையை உருவாக்கியுள்ளனர்" என்றார்.

வழக்கறிஞர் விஜயகுமார் பேசும்போது, "தன்னுடைய அத்துமீறல்களை மறைப்பதற்காகத் தன்னை ஒரு சேவை நிறுவனம் என்பதுபோல காட்டிக்கொள்வதற்கு ஸ்டெர்லைட் ஆலை முயற்சியெடுக்கிறது. லட்சக்கணக்கான மரங்களை நடப்போவதாகவும், இலவச மருத்துவமனை ஒன்றைக் கட்டப்போவதாகவும் சில தினங்களுக்கு முன் ஸ்டெர்லைட் ஆலை அறிவித்தது. இதனை நம்புவதற்கு எந்த வாய்ப்பும் இல்லை. 1996-ல் உரிமம் பெறும்போது விதிக்கப்பட்ட சட்டபூர்வ கடமையைக் கூட அது நிறைவேற்றவில்லை. சுற்றியுள்ள மக்களைக் காப்பதற்காக குறைந்தபட்ச பசுமைக்குடிலைக்கூட ஸ்டெர்லைட் ஆலை அமைக்கவில்லை. தற்போது ஒரு லட்சம் மரம் நடுவோம் என்பதை எப்படி நம்புவது?

19.04.2005-ல் அளிக்கப்பட்ட ஒப்புதல் நிபந்தனைகளின்படி, உள் நோயாளிகளுக்கும், வெளி நோயாளிகளுக்கும் இலவச மருத்துவம் அளிக்கும் மருத்துவமனை ஒன்றை வேதாந்தா அமைத்திருக்க வேண்டும். ஆனால் அமைக்கவில்லை. அந்த ஆண்டின் இறுதிப் பகுதியில் ஏன் மருத்துவமனை அமைப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்பதற்குக் காரணம் கேட்டு நோட்டீஸ் ஒன்றைக்கூட ஸ்டெர்லைட்டுக்கு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அளித்துள்ளது. ஆனால் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்புகூட நோட்டீஸ் கொடுத்த மாணவர்களைக் கைது செய்துள்ளனர். அடிப்படை உரிமைகளைக் கூட பறிக்கும் விதமாகச் செயல்படுகின்றனர். எனவே தமிழக அரசு விரைந்து கொள்கை முடிவு எடுத்து ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூட வேண்டும் " என்றார்.

மேலும் வெற்றிச்செல்வன் பேசும்போது, "காற்றில் கலக்கக்கூடிய புகையினை சுத்திரிகரிப்பதற்கான வசதிகள் ஸ்டெர்லைட் ஆலையிடம் இல்லை. மேலும் திட, திரவ கழிவுகளை சுத்திகரிப்பதற்கான வசதிகள் இல்லை. ஆலையிலிருந்து வெளியேறக்கூடிய ஆபத்தான கழிவுகளை எவ்வாறு கையாண்டுள்ளார்கள் என்பதற்கான விவரங்கள் மக்கள் முன்னால் வைக்கப்படவில்லை. சொல்லப்போனால் தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடமே இல்லை. மேலும் காற்றில் கலந்த மாசைக் கண்காணிக்கக்கூடிய முறையான அமைப்பும் நிலத்தடிநீரில் கலந்துள்ள மாசை ஆய்வு செய்வதற்கான அமைப்பும் தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடம் இல்லை. இப்படியான மோசமான நிலையில் தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திற்கு உள்ள அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தியும், காற்றுச் சட்டம் , நீர் சட்டம், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புச் சட்டம் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தியும் இதுவரை ஸ்டெர்லைட் ஆலை எண்ணற்ற முறை செய்த விதிமீறல்களையும் சான்றாக அளித்து ஸ்டெர்லைட்டுக்கு எதிராக வலுவான வழக்கை உருவாக்க வேண்டும். ஆலை இயங்குவதற்கான மனுவை நிராகரிக்க சட்டரீதியாக வழிகள் நிறைய இருக்கிறது. இதற்கான மனுவையும் நாங்கள் மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடம் அளித்துள்ளோம்" என்றார்.

"தாமிர உருக்காலைகள் வேண்டாம் எனத் தமிழக அரசு கொள்கை முடிவு எடுப்பதன் மூலமும், ஸ்டெர்லைட் ஆலையின் எண்ணற்ற விதிமீறல்களையும் சட்டவிரோத செயல்பாடுகளையும் கொண்டு ஆலை இயங்குவதற்கான அனுமதியை ரத்து செய்வதற்கான தமிழக மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் அதிகாரத்தின்மூலமும் ஆலைக்குத் தடைவிதிக்கலாம். மக்கள் எழுச்சிக்குத் தமிழக அரசு செவிசாய்க்க வேண்டும்" என்றும் வழக்கறிஞர்கள் தெரிவித்தனர்.