`தனியாகவா வாக்கிங் போறீங்க, பாத்து பத்திரம்!'- ரஜினிக்காக உருகும் ரசிகர்கள் #viralvideo

நடிகர் ரஜினிகாந்த் கடந்த வருடம், தான் அரசியலில் இறங்கியுள்ளதாக அறிவித்து ரஜினி ரசிகர் மன்றத்தை ரஜினி மக்கள் மன்றமாக மாற்றி அறிவித்தார். அதன் பிறகு ரசிகர்களுடன் கூட்டம், மாவட்ட நிர்வாகிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை போன்றவற்றில் ஈடுபட்டு வருகிறார். அவர் தன் அரசியல் தொடர்பான அறிவிப்பை வெளியிட்ட பிறகு கடந்த ஒரு வருடத்தில் அதிகமாகப் பத்திரிகையாளர்களைச் சந்தித்துள்ளார். அதேபோல் அவரின் அரசியல் பயணம் தொடர்பாகப் பல விமர்சனங்களும் எழுந்து வருகின்றன.

இருந்தும் மற்றொருபுறம் படங்களில் நடிப்பதிலும் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். 2018-ம் ஆண்டு மட்டும் ‘காலா’, ‘2.0’ என்ற இரண்டு படங்கள் வெளியாகின. அதைத்தொடர்ந்து தற்போது பொங்கல் சிறப்பாக ரஜினி நடித்த ‘பேட்ட ’படமும் திரைக்கு வந்தது. இப்படி அரசியல், சினிமா என பரபரப்பான ரஜினியைதான் நாம் பார்த்திருப்போம். அவர் நடக்கும்போதே அதில் தனி ஸ்டைலுடன் மிகவும் விறுவிறுப்பாக நடப்பார்.

தற்போது ரஜினியின் வீடியோ ஒன்று சமூக வலைதளங்களை ஆக்கிரமித்துள்ளது. ரஜினி அதிகாலையில் வாக்கிங் செல்லும் வீடியோதான் அது. தலையில் தொப்பியுடன் காதில் ஹெட்போன் மாட்டிக்கொண்டு பாட்டுக்கேட்டபடியே அவர் நடந்து செல்லும் 28 விநாடி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன. இது அவரின் ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன.

இருந்தும் அந்த வீடியோவில், அவருக்குப் பாதுகாப்பாக யாரும் அருகில் இல்லை. அவர் மட்டும் தனியாக நடந்துசெல்கிறார். இது அவரின் ரசிகர்கள் மத்தியில் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது. ‘உங்களுக்கு நிறைய எதிர்ப்பாளர்கள் உள்ளனர். அப்படியிருக்க நீங்கள் இப்படி தனியாக நடந்து செல்வது சரியானது இல்லை. பத்திரமாக இருங்கள்’ எனப் பதிவிட்டுள்ளனர்.

I am not happy at all .

This is Rajini sir walking alone at Early morning. @rajinikanth sir don't u Know u have so many enemies?and haters?

I know u have a strong belief on God that he will protect u.but sir u should be careful.anything can Happen with u.

Plz take care pic.twitter.com/JLCMilogCH