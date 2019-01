சிசிடிவி கேமரா விவகாரம்: மகளிர் விடுதிகளுக்கான கட்டுப்பாடுகள்..? | More than 1500 Woman's hostel going to close due to non registration!

சிசிடிவி கேமரா விவகாரம்: மகளிர் விடுதிகளுக்கான கட்டுப்பாடுகள்..?

சென்னையைப் பொறுத்தவரை 2,000-க்கும் மேற்பட்ட (PG-கள் அல்லாத) மகளிர் விடுதிகள் உள்ளன. அதில் ஜனவரி 21 வரை 658 மகளிர் விடுதிகள் மட்டுமே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

சென்னை மாநகரிலும் புறநகர்ப் பகுதிகளிலும் சேர்த்து 2,000-க்கும் மேற்பட்ட மகளிர் விடுதிகள் செயல்பட்டுக்கொண்டிருக்கின்றன. இந்த மகளிர் விடுதிகளில் பல்லாயிரக்கணக்கான பெண்கள், கல்வி பயில்வதற்காகவும் வேலை நிமித்தமாகவும் தங்கியுள்ளனர். பேயிங் கெஸ்ட் எனப்படும் வீடுகளிலேயே தங்கி, உணவு உண்ணும் வகையிலான பி.ஜி-க்கள் விடுதிகளுக்கான வரையறையில் அடங்காது.

தமிழகத்தின் பிற மாவட்டங்கள் மட்டுமல்லாது, வெளிமாநிலங்களிலும் ஏன் வெளிநாடுகளிலும் இருந்துகூடச் சென்னைக்கு வந்து தங்கிப் பயிலும் - பணியாற்றும் பெண்கள், பெரும்பாலும் சார்ந்திருப்பது மகளிர் விடுதிகளைத்தான்.

மகளிர் விடுதிகளைப் பொறுத்தவரை, அங்குள்ள வசதிகள் மற்றும் வழங்கப்படும் உணவு போன்றவற்றுக்கு ஏற்றாற்போல் கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படுகின்றன. அதன்படி, மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ. 4,000 தொடங்கி 12,000 ரூபாய்வரை நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தாலும், அமைவிடம், விடுதிகளில் கிடைக்கும் வசதிகளைப் பொறுத்து கட்டணம் வேறுபடும். பெரும்பாலான விடுதிகள், பணம் சம்பாதிக்கும் நோக்கிலேயே செயல்பட்டுக்கொண்டிருக்கின்றன. தங்கியிருக்கும் பெண்களின் பாதுகாப்பு, பணியிடங்களுக்கு அருகாமை போன்றவையும் கட்டணத்தைத் தீர்மானிக்கின்றன.

பொள்ளாச்சி பேருந்து நிலையம் அருகேயுள்ள ஒரு சிறுமிகள் காப்பகத்தில் கடந்த 2014-ம் ஆண்டு, இரண்டு சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, அரசு மற்றும் தனியார் காப்பகங்கள், பணிபுரியும் பெண்கள் விடுதிகளுக்கான கட்டுப்பாடுகளை அப்போதைய முதல்வர் ஜெயலலிதா அறிவித்தார்.

தமிழ்நாடு மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் விடுதிகள் மற்றும் இல்லங்கள் (கட்டுப்பாட்டு) விதிமுறை-2015 (Tamil Nadu Hostels and Homes for Women and Children (Regulation) Rules, 2015) என்ற பெயரில் அரசின் விதிகள் வெளியிடப்பட்டன. இந்த விதிமுறைகள் மகளிர் விடுதிகளுக்கும் பொருந்தும். என்றாலும், பெரும்பாலான மகளிர் விடுதிகள், அரசின் விதிமுறைகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகளைக் கடைப்பிடிப்பதில்லை என்பது தெரியவந்துள்ளது.

அரசின் விதிமுறைப்படி, அனைத்துக் கட்டமைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டு, மாவட்ட சமூக நலத்துறை அதிகாரிகள் நேரில் பார்வையிட்டு, மாவட்ட ஆட்சியரால் உரிய ஒப்புதல் பெறப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அப்படிப் பெறப்படும் விடுதிகளுக்கான உரிமத்தை ஆண்டுதோறும் புதுப்பிக்க வேண்டியதும் கட்டாயம்.

பெண்கள் விடுதிகளைப் பொறுத்தவரை காப்பாளர் மற்றும் பொறுப்பாளர்களாகப் பெண்களையே நியமிக்க வேண்டும். 50 பேருக்கு ஒரு காப்பாளர் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். 24 மணி நேரமும் பாதுகாப்புப் பணியில் பாதுகாவலர்கள் நியமிக்கப்பட வேண்டும். நுழைவுவாயிலில் சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

விடுதியில் தங்கியுள்ள பெண்கள், வெளியே செல்லும் நேரம் மற்றும் உள்ளே வரும் நேரம் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். இரவில் அனைவரும் தூங்கும் முன் கட்டாயம் கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட வேண்டும். பார்வையாளர்களாகப் பெற்றோர் அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட பாதுகாப்பாளர்களை மட்டுமே அனுமதிக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கட்டுப்பாடுகள் அடங்கும்.

அரசின் விதிமுறைகள் நடைமுறையில் இருந்தபோதிலும், சென்னை உட்படத் தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களிலும் உள்ள விடுதிகளில் அந்த விதிமுறைகள் பின்பற்றப்படுவதில்லை.

இதற்கிடையே, உரிமம் பெறாமல், சென்னை ஆதம்பாக்கத்தில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு ஒன்றில் இயங்கி வந்த தனியார் மகளிர் தங்கும் விடுதியில், கடந்த டிசம்பர் மாதம், அதன் உரிமையாளர் சஞ்சீவ், விடுதி அறையில் ரகசியக் கேமராவைப் பொருத்தி ஆபாசப் படம் எடுத்ததாகப் புகார் எழுந்தது. இதையடுத்து, தமிழக அரசு, ``மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் விடுதிகள், காப்பகங்கள், உரிய முறையில் அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும்; உரிமம் இல்லாமல் செயல்படும் விடுதிகளின் உரிமையாளர்களுக்கு 2 ஆண்டு கடுங்காவல் தண்டனை விதிக்கப்படும்" என்று எச்சரிக்கை விடுத்தது.

பெண்கள் விடுதிகள் உரிமம் பெறுவதற்கு டிசம்பர் 31-ம் தேதி கடைசி நாள் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டது. பின்னர், அந்தக் கால அவகாசம் ஜனவரி 21-ம் தேதிவரை நீட்டிக்கப்பட்டு, தற்போது பிப்ரவரி 15-ம் தேதிவரை அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், ஜனவரி 21-ம் தேதிவரை சென்னையில் 658 மகளிர் விடுதிகள் மட்டுமே மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

பதிவு செய்யப்படாமல் இருக்கும் 1,500-க்கும் மேற்பட்ட விடுதிகள் மூடப்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. உரிமம் பெறாத பெண்கள் விடுதிகளில் தங்கியுள்ளவர்களின் நிலைமை கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. பதிவு செய்யப்பட்ட விடுதிகள் பற்றிய தகவல் அரசின் இணைய தளங்களில் வெளியாகாததால், பெண்கள் மத்தியில் குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து தியாகராய நகர் விடுதியில் தங்கியுள்ள திவ்யா கூறுகையில், ``எங்கள் விடுதியில் உள்ள அறிவிப்புப் பலகையில் பொங்கல் வாழ்த்துதான் இருக்கு. விடுதியின் பதிவு பற்றியெல்லாம் எங்ககிட்ட உரிமையாளர், எதுவும் சொல்லல. நீங்க சொல்லித்தான் இப்படி ஓர் அனுமதி பெறணும்னே எனக்குத் தெரியும். இந்த ஹாஸ்டல ஒருவேளை மூடிட்டாங்கன்னா, எங்களோட நிலைமை ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். அடுத்து வேற எந்த விடுதிக்குப் போறதுன்னு தெரியலை. இங்கதான் கொஞ்சம் காசு கம்மி என்பதோடு, நான் படிக்கும் கோச்சிங் சென்டருக்குப் போய்ட்டு வர ஈஸியா இருக்கு. இரண்டு பெட்களுடன் உள்ள அறைக்கு மாதத்துக்கு ரூ. 4,500-ம், சிங்கிள் பெட்டுக்கு ரூ. 5,500-ம் கட்டணமா வசூலிக்கிறாங்க. ஏ.சி ரூமாக இருந்தா 6,000 ரூபாய்வரை ஆகிறது. நான்கு பேரில் இருந்து, 12 பேர் வரை தங்கும்வகையிலான ரூம்கள் உள்ளன" என்றார்.

அந்த விடுதியின் பொறுப்பாளரைத் தொடர்புகொண்டு அரசின் உரிமம் பற்றிக் கேட்டபோது, `பதிவுச் சான்றெல்லாம், எங்க ஓனர்தான் பார்த்துப்பார். எனக்கு அதுபற்றி எதுவும் தெரியாது’’ என்றார். உரிமையாளரின் தொடர்பு எண்ணைக் கேட்டதும், இணைப்பைத் துண்டித்துவிட்டார்.

உரிமம் இல்லா பெண்கள் விடுதிகள் பிரச்னை பற்றி தமிழ்நாடு சமூக நலத்துறை செயலர் மணிவாசகனை சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் சந்தித்துப் பேசினோம்... ``அரசு கொடுத்துள்ள அவகாசத்துக்குள் விடுதிகள் அனைத்தும் உரிமம் பெறவில்லை என்றால், அனுமதியின்றி செயல்படும் விடுதிகள் மூடப்படும். தவிர, சம்பந்தப்பட்ட விடுதியின் உரிமையாளர் கைது செய்யப்படுவார். அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் இந்த விதிமுறைகள் பொருந்தும்’’ என்றார்.

சென்னை விடுதிகள் சங்க நிர்வாகி மனோகரன், ``விடுதிகள் நடத்தும் அனைவரையும் உரிமம் பெறுமாறு, நாங்கள் அறிவுறுத்தி இருக்கிறோம். மேலும், அதிகளவில் தவறுகள் நடப்பது, பேயிங் கெஸ்ட் போன்ற இடங்களில்தான். அதுபோன்ற பி.ஜி-க்கள், தெருவுக்கு நாலு உள்ளன. சென்னையில மட்டும் 3,000-க்கும் அதிகமான பி.ஜி-க்கள் உள்ளன. அவற்றுக்கும் உரிமம் பெற வழிவகை செய்வதுடன், அவற்றை நெறிப்படுத்தினால் மட்டுமே, பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்து, தவறுகள் நடப்பதைத் தவிர்க்க முடியும்" என்றார்.

இந்த விஷயத்தில் தமிழக அரசு, இனியும் தாமதிக்காமல் ஒரு நிலையான முடிவை எடுத்து, விரைவில் அறிவிக்க வேண்டும். விடுதிகளில் உரிமத்துக்கான சான்றிதழ் கோரி, அதிரடியாகக் களமிறங்கி நடவடிக்கை எடுத்தால் மட்டுமே, புற்றீசல் போன்று அதிகரித்துக்கொண்டிருக்கும் பெண்கள் விடுதிகளைக் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்பதே அனைத்து தரப்பினரின் கருத்தாக உள்ளது.

விடுதிகளைக் கட்டுப்படுத்தி, பெண்களைப் பாதுகாக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா?