`நாங்கள் இங்கே இறப்பதற்காக வரவில்லை' - 3 ஆண்டுகள் கழித்தும் நீதிகேட்டு ஒலிக்கும் ரோகித் வெமுலாவின் குரல் | Documentary about Rohith vemula - We have not come here to die screened in Madras University

`நாங்கள் இங்கே இறப்பதற்காக வரவில்லை' - 3 ஆண்டுகள் கழித்தும் நீதிகேட்டு ஒலிக்கும் ரோகித் வெமுலாவின் குரல்

ஹைதராபாத் பல்கலைக்கழக ஆய்வு மாணவர் ரோகித் வெமுலா தற்கொலை செய்துகொண்டு தற்போது மூன்று ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துவிட்டன. ரோகித் வழக்கில் தற்போது வரை எந்தவொரு முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை. ரோகித்துக்காக நீதி கேட்டு அவர் நண்பர்கள் உருவாக்கிய இயக்கம் இன்று வரை போராடி வருகிறது. அதன் தொடர்ச்சியாக ரோகித் வெமுலா பற்றிய ஆவணப்படம் `We have not come here to die' (நாங்கள் இங்கே இறப்பதற்காக வரவில்லை) என்ற பெயரில் தயாரிக்கப்பட்டு இந்தியா முழுவதும் திரையிடப்பட்டு வருகிறது.

அதன் வரிசையில் ரோகித் வெமுலா நினைவேந்தல் நிகழ்வும் ஆவணப்பட திரையிடலும் சென்னைப் பல்கழைக்கழகத்தின் அரசியல் அறிவியல் துறையில் நேற்று நடைபெற்றது. அரசியல் அறிவியல் துறை, இளந்தமிழகம் மற்றும் சென்னைப் பல்கலைக்கழக சமூக ஜனநாயகத்துக்கான மாணவர்கள் இணைந்து நடத்திய நிகழ்வில் ரோகித் வெமுலாவின் நண்பரும், ரோகித் வெமுலாவுக்காக நீதி கேட்டு போராடி வரும் குழுவின் உறுப்பினருமான முன்னா சனாக்கி சிறப்பு பேச்சாளராக கலந்துகொண்டார். அரசியல் அறிவியில் துறைத் தலைவர் இராமு மணிவண்ணன், இஸ்லாமிய ஆய்வுத் துறைத் தலைவர் அப்துர் ரஹ்மான் மற்றும் இளந்தமிழகம் அமைப்பைச் சேர்ந்த செந்தில் ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.

இராமு மணிவண்ணன்:

``நம்முடைய பல்கலைக்கழக அமைப்பு ஒடுக்குமுறையின் உருவகமாக இருந்து வருகிறார் ரோகித் வெமுலா. இந்தியாவில் அசாம் இயக்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாணவ இயக்கங்கள் அரசையே மாற்றக்கூடிய அளவுக்கு செல்வாக்கு மிகுந்தவையாக இருந்துள்ளன. அதன் ஊற்றுக்கண் கல்வி நிலையங்களாகவே இருந்துள்ளன. ஆனால், இன்றைய நிலை மாணவர்களை அச்சுறுத்தும் சூழலையே கல்வி நிலையங்கள் உருவாக்கி வைத்துள்ளன. சமூக ரீதியாக, சாதி ரீதியாக பல்வேறு பாகுபாடுகளை பேராசிரியர்களின் மூலமே கூட சந்திக்க நேர்கிறது. அவ்வாறு மாணவர்கள் சந்திக்கிற அனைத்து விதமான ஒடுக்குமுறைகளின் விளைவுதான், ரோகித் வெமுலாவின் மரணம். ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் தங்களை ரோகித் வெமுலாவுடன் பொறுத்திப் பார்க்க முடிந்ததால் தான் அவர்களால் தெருவில் இறங்கிப் போராட முடிந்தது"

செந்தில்:

``ரோகித் வெமுலாவின் மரணம் நம்முடைய உயர்கல்வியில் நிகழ்ந்த முதல் மரணம் கிடையாது. ஆனால், ரோகித் வெமுலாவின் மரணம் இந்திய கல்விச் சூழலில் சாதிய பாகுபாடு எவ்வளவு ஆழமாக உள்ளது என்பதை மிகப்பெரிய அளவில் விவாதப் பொருளாக்கியுள்ளது. ரோகித் வெமுலாவுக்கு நீதி கேட்கும் போராட்டம் இன்று வரையிலும் தொடர்ந்துகொண்டிருக்கிறது. ஆனால், குற்றம் சுமத்தப்பட்டவர்கள் மீது எந்தவொரு நடவடிக்கைகளும் இல்லை. பல்கலைக்கழகங்களிலிருந்து தான் சமூகத்தை வழி நடத்தக்கக்கூடிய தலைவர்கள் உருவாகிறார்கள், இந்தி எதிர்ப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு போராட்டங்களுக்கும் பல்கலைக்கழகங்கள்தான் பிறப்பிடமாக இருந்துள்ளன. அந்தச் சூழல் தொடர்ந்து அழிக்கப்பட்டு வருகிறது.

முன்னா சனாக்கி:

``பல்கலைக்கழகங்களில் மிகப்பெரிய பொறுப்புகளில் இருந்துகொண்டு சாதிய மனப்பான்மையோடு இருப்பவர்கள்தான் ரோகித் வெமுலாவின் மரணத்துக்கு காரணமானவர்கள். ஆனால், தற்கொலை என்பது எவ்வித ஒடுக்குமுறைக்கும் தீர்வாகாது. எதிர்த்துப் போராடியாக வேண்டும். போராடுவதற்காக பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கின்றன. ரோகித் வெமுலாவின் அனைத்துப் போராட்டங்களிலும் அவனுடன் இருந்திருக்கிறேன். அவனின் மரணத்துக்கான நீதிக்காகவும் மூன்று ஆண்டுகளாக போராடி வருகிறோம். எங்களுக்கு கிடைத்துள்ளது சில வழக்குகளும் தடியடியும்தான். துணை வேந்தர் அப்பா ராவ் உட்பட ரோகித் மரணத்தில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அனைவரையும் இந்த பா.ஜ.க அரசு காப்பாற்றி வருகிறது. ரோகித் வெமுலாவின் மரணத்தை எங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்றாலும் தலித் மாணவர்கள் இன்றைய உயர்கல்வி நிலையங்களில் மரணத்தை விடவும் மோசமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து வருகின்றனர். அதனால்தான் ரோகித்கூட மரணத்தை தேர்ந்தேடுத்தானோ எனத் தெரியவில்லை. எதிர்த்துப் போராட வேண்டும் என்பதைத்தான் ரோகித் நமக்குப் பாடமாக விட்டுச் சென்றிருக்கிறான். அதைத் தொடர்ந்து செய்வோம்"

அப்துல் ரஹ்மான்:

``ரோகித் வெமுலாவின் நினைவேந்தல் என்பது அவரின் மரணத்தை நினைவுகூர்வது அல்ல. அவரின் போராட்ட உணர்வும், அவரின் தேடலையும் தான். ரோகித் மரணத்தை விரும்பியிருக்கவில்லை மரியாதையான ஒரு வாழ்க்கையை தான் விரும்பியுள்ளார். ரோகித்தின் மரணம் என்பது நம் அனைவருடைய தோல்வியும்தான். ரோகித் மரணத்துக்கு முன்பும் பின்புமான சூழல் ஒன்றாகவே இருக்கின்றன. ஒரு தொடர்ச்சியாக அனைத்து நிகழ்வுகளும் நடந்து வருகின்றன. இன்று நாம் ஒரு முக்கியமான காலகட்டத்தில் இருக்கின்றோம். அரசியலமைப்பு என்பதே கேள்விக்குறி ஆகிவிடும் சூழல் இருக்கிறது. கல்வி நிலையங்கள் உட்பட அனைத்து இடங்களிலும் சுதந்திரம் பறிக்கப்பட்டு வருகிறது."

ஆவணப்படம் திரையிடப்பட்டு கலந்துரையாடலும் நடைபெற்றது. ரோகித் மரணத்துக்கு முன்பான நிகழ்வுகள் தொடங்கி அதன் பின்னர் நடைபெற்ற போராட்டங்கள் ரோகித்தின் பயணம், ரோகித்தின் கனவுகள், இடதுசாரி மாணவ இயக்கத்திலிருந்து அம்பேத்கர் மாணவர் அமைப்புக்கு ரோகித் வந்தது என பல்வேறு விஷயங்களையும் உள்ளடக்கி பயணிக்கிறது ரோகித் ஆவணப்படம். `நிழலில் இருந்து நட்சத்திரம் நோக்கி' பயணித்த ரோகித் வெமுலாவுக்கான நீதி தாமதிக்கப்பட்டதாகவே இருந்துவருகிறது. `தாமதிக்கப்பட்ட நீதி மறுக்கப்பட்ட நீதி' என்பது யதார்த்தமாகிவிடக்கூடாது.