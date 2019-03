மோடி பங்கேற்ற விழாவில் டெல்லிக்கான தமிழக பிரதிநிதிக்கு நேர்ந்த அவமானம்! | Thalavai Sundaram reportedly, forcefully evicted from stage

பிரதமர் மோடி கலந்துகொண்ட நேற்றைய நிகழ்வில், டெல்லிக்கான தமிழக பிரதிநிதி அவமானப்படுத்தப்பட்டுள்ளார். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகப் பரவி வருகிறது.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அகஸ்தீஸ்வரம் விவேகானந்தா கல்லூரியில் மத்திய அரசுத் திட்டங்கள் தொடக்க விழா நடந்து வருகிறது. இதில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி, துணை முதல் அமைச்சர் ஓ.பன்னீர் செல்வம், மத்திய அமைச்சர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன், தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தம்பிதுரை உள்ளிட்டோர் மதியம் 2.26 மணிக்கு மேடைக்கு வந்தனர். முதலாவதாக மதுரை முதல் ராமநாதபுரம் வரையிலான பணி முடிக்கப்பட்ட சாலை மற்றும் பணங்குடி முதல் கன்னியாகுமரி வரையிலான பணி முடிக்கப்பட்ட சாலைகளை திறந்துவைத்தார் மோடி. மேலும், குமரி மாவட்டத்தில் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட மார்த்தாண்டம் மேம்பாலம் மற்றும் பார்வதிபுரம் மேம்பாலங்களைத் திறந்து வைத்தார்.

மேலும், மதுரை முதல் செட்டிக்குளம் வரையும், செட்டிக்குளம் முதல் நத்தம் வரையிலான சாலை மற்றும் கன்னியாகுமரியில் சாலைப் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு பூங்கா மற்றும் போக்குவரத்து மியூசியம் உள்ளிட்ட திட்டங்களுக்காக அடிக்கல் நாட்டினார். முன்னதாக அதிகாரிகள் பிரதமர் மோடிக்கு திட்டங்கள் தொடர்பாக விளக்கமளித்துக்கொண்டிருந்தனர். அப்போது முதல்வர், துணை முதல்வர், ஆளுநர் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.

Hon'ble @SushmaSwaraj @rajnathsingh @YashwantSinha

What is this...??



Your people irrespect our hon'ble Tamilnadu government special representative to Delhi Adv.N.ThalavaiSundaram Bsc,BL., (Ex-MP)



In this stage,

How Our Kanyakumari AIADMK People Work for your party..?? pic.twitter.com/dBcdpWm4DK