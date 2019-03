``ராதாரவிக்குத் தடை போடுவது சரி, அங்கே கைதட்டி சிரிச்சவங்களுக்கு..?!''- லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் | Actor Lakshmy ramakrishnan tells her view for Actor Radharavi controversy speech!

சக்ரி டோலட்டி இயக்கத்தில் நயன்தாரா கதாநாயகியாக நடித்திருக்கும் `கொலையுதிர் காலம்'. படத்தின் டிரெய்லர் கடந்த சனிக்கிழமை வெளியானது. ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்ற இந்தப் படத்தின் வெளியீட்டு விழாவில் படக்குழுவினருடன் நடிகர் ராதாரவியும் கலந்துகொண்டார். அந்த நிகழ்ச்சியில் அவர் பேசியது பெரிய அளவில் சர்ச்சையைக் கிளப்பிவருகிறது. `பேயாகவும், சீதையாகவும் நயன்தாரா நடிக்கிறார்' என்று தொடங்கி அவர் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் ராதாரவி பேசியதால் தி.மு.க-வின் அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார்.

மேலும், நயன்தாரா தரப்பில் ராதாரவியை விசாரிக்க தனிக்குழு அமைக்குமாறும் வலியுறுத்தப்பட்டு வருகிறது. இப்படி, விக்னேஷ் சிவன், விஷால் தொடங்கி லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் எனப் பல சினிமாத் துறையைச் சார்ந்தவர்கள் மட்டுமின்றி பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் ராதாரவியின் பேச்சுக்கு மிகப்பெரும் எதிர்ப்பும், கண்டனங்களும் வந்தவண்ணம் உள்ளன. இது குறித்து, லட்சுமி ராமகிருஷ்ணனும் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து பல்வேறு துறை பிரபலங்களும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Mr RadhaRavi’s speech is not a surprise! he has been talking this way! what do we do about people who have same attitude towards women (esp in cinema) , but don’t say it loud?! That has to change & that will come only when women also take responsibility #NeverNegotiateSelfRespect