கல்வி சார்ந்த மாணவர்களின் கேள்விகளுக்கு பதில் இதோ! #CollegeCampusAtVikatan | Article About Education Doubts for Students After +2 Exams

மாணவர்களின் கேள்விக்கான பதிலை கல்வியாளர் நெடுஞ்செழியன் அளித்துள்ளார்.

1. Sir...i got 93.5 percentile in my jee mains paper 2 and got only 72 percent in my school cbse exam...I want to do architecture... For NIT'S the minimum percentage for eligibility is 75 percent in school board...would they consider my jee mains mark mainly or also my school mark? can I get any of the NIT colleges for architecture?

என்.ஐ.டி-க்கு போர்டில் 75% தேவை. JEE-ல் இந்த மதிப்பெண்களை வைத்து வேறு கல்வி நிறுவனங்களில்தான் விண்ணப்பிக்க முடியும். என்.ஐ.டி, ஸ்கூல் ஆஃப் அகாடமி-ஸ் லைன்ல போகலாம். NATA மதிப்பெண்கள் தெரிந்தால் அதை வைத்து முடிவு பண்ணலாம். போர்டு மதிப்பெண் குறைவாக இருந்தால் வாய்ப்பு கிடைப்பது குறித்து முடிவு பண்ண முடியாது. என்.ஐ.டி-ல பி.ஆர்க் கிடைப்பது கஷ்டம்.

2. Dear Sir, I am Interested in Econometrics. Which colleges is good in India & Asia for UG degree ?

மெட்ராஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்னாமிக்ஸ் நல்லாருக்கும். எம்.எஸ்ஸி இந்தியாவில் முடிச்சிட்டு வெளிநாடுகளுக்குப் போவது நல்லது. டெல்லி ஸ்கூல் ஆஃப் எக்னாமிக்ஸ் போன்ற நிறைய கல்வி நிலையங்கள் இந்தியாவிலேயே இருக்கின்றன.

3. BCA (Bachelor of Computer Application) படிக்க முடிவுசெய்துள்ள நான், அத்துறை சார்ந்த வேலை வாய்ப்புகள் குறித்தும் எந்தெந்த போட்டித் தேர்வுகள் எழுதத் தகுதி உள்ளது என்றும் அறிய விரும்புகிறேன் சார்.

பி.சி.ஏ எங்க படிக்கிறோம், என்ன பாடத்திட்டம் என்பதைப் பொறுத்து இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு, டெல்லியில் நல்ல காலேஜ்ல படிச்சா உடனே வேலை கிடைக்கும். சில இடங்களில் பாடத்திட்டம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்ராங்க. வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கும். அதை மனசுல முழுசா ஏத்திக்கிட்டு படிக்கத் தொடங்கத் தேவையில்லை. கல்வி என்பது வேலைக்காக மட்டும் கிடையாது. உலகத்தில் எந்த மூலைக்குச் சென்றாலும் வருகின்ற பிரச்னைகளைத் தன்னம்பிக்கையுடன் எதிர்கொள்ள வைப்பதுதான் கல்வி.