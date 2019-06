``ஏதுமின்றித் திரும்புகின்றேன்!" - கருணாநிதி பிறந்த நாளுக்கு வைரமுத்து, பிரபலங்கள் வாழ்த்து! | Vairamuthu about Karunanidhi's birthday

``ஏதுமின்றித் திரும்புகின்றேன்!" - கருணாநிதி பிறந்த நாளுக்கு வைரமுத்து, பிரபலங்கள் வாழ்த்து!

தமிழகத்தில் ஐந்து முறை முதல்வராக இருந்து மறைந்த மு.கருணாநிதியின் பிறந்த நாள், மாநிலம் முழுவதும் அக்கட்சியினரால், இன்று சிறப்பாகக் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதையொட்டி வாழ்த்து பற்றிய ட்வீட்களை அரசியல் தலைவர்களும், பிரபலங்களும் பதிவிட்டுவருகின்றனர்.

இதுகுறித்து முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேரு, தன்னுடைய ட்விட்டர் பதிவில்,

``தமிழாய் வாழ்ந்தாய் தமிழினம் காத்தாய்

நீ விதைத்த விதைகள் வீரிய விருட்சமாய் வளர்ந்து

செங்கோட்டையைத் தொட்டுவிட்டது!" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அதேபோல் பி.ஜே.பி-யைச் சேர்ந்த முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன், ``மறைந்த தமிழக முதல்வர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களின் 96-வது பிறந்த நாளில் அவரை நினைவுகூர்ந்து வாழ்த்தி வணங்குகிறேன்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

திருச்சி அன்பில் தர்மலிங்கத்தின் பேரனான, அன்பில் மகேஷ்,

``தமிழாகி

தந்தையாகி

தன்னிகரில்லா உழைப்பினால்

தலைவனாகி

அதனால்

தனிப்பெரும் முதல்வனாகி

பின்

தமிழர் தம் வாழ்வாகி

தமிழ்நாட்டின் வரலாறாகி

வரலாற்றின் பெருமையாகி

எம்மை வழிநடத்தும் தலைவரே!

எங்களை வாழ்த்துங்கள்!" என ட்வீட் செய்துள்ளார்.

முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப.சிதம்பரம், ``கலைஞரின் 96-வது பிறந்த நாளில் அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தும்போது என் மனதிலே தோன்றும் எண்ணம்: `போராட்டங்கள் எப்பொழுதும் ஓய்வதில்லை'. இடையறாக் காவலே விடுதலைக்காக நாம் அளிக்கும் விலை. Eternal vigilance is the price of liberty" என்று ட்வீட் செய்துள்ளார்.

கருணாநிதியிடம், அவருடைய பேனாவைப் பெற்ற கவிஞர் வைரமுத்து,

"ஒருநாளும்

காத்திருக்கச் செய்ததில்லை.

கண்களால் வரவேற்பாய்;

புன்னகையால் பேசுவாய்;

பெருஞ்சிரிப்பூட்டிக்

கோபாலபுரம் குலுங்கச் செய்வாய்.

இன்று

கரைக்கு வந்தும்

ஏதுமின்றித் திரும்பும்

அலையாகத் திரும்புகின்றேன்" என்று ட்வீட் செய்துள்ளார்.

கருணாநிதி பிறந்த நாளுக்குச் சமூக வலைதளங்களில் குவியும் வாழ்த்து ட்வீட் பதிவுகளால், கடந்த ஆண்டைப்போலவே, இந்த ஆண்டும் #HBDKalaignar96 என்ற ஹேஸ்டேக் டிரெண்டிங்கில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.