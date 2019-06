`மூன்று முறை பதவிப்பிரமாணம்’ - பிரக்யா சிங் தாக்கூரின் சர்ச்சையால் அமளி! | Lawmaker Pragya Thakur's Modifications In Oath Trigger Opposition Uproar

சர்ச்சைக்குப் பெயர்போன பிரக்யா சிங் தாக்கூர், நாடாளுமன்றத்தில் தன் குருவின் பெயரைப் பயன்படுத்தியதால் எதிர்க்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபட்டனர்.

நாடாளுமன்ற முதல் கூட்டத்தொடர் இன்று டெல்லியில் தொடங்கியது. தற்காலிக சபாநாயகராக இருக்கும் வீரேந்திரகுமார், புதிய எம்.பி-களுக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார். இதில் நரேந்திர மோடி, வாரணாசி தொகுதி எம்.பி-யாகப் பதவியேற்றார். அவரைத் தொடர்ந்து மத்திய அமைச்சர்கள் ராஜ்நாத் சிங், அமித் ஷா உள்ளிட்டோர் பதவி ஏற்றுக்கொண்டனர். இதையடுத்து போபால் தொகுதி எம்.பி-யாகத் தேர்வு செய்யப்பட்ட பிரக்யா சிங் தாக்கூர் சமஸ்கிருதத்தில் பதவிப்பிரமாணம் செய்துகொண்டார்.

இதனிடையே அவர், `பூர்ண சேத்தானந்த் அவ்ஷேனாந்த்’ என்ற தனது குருவின் பெயரை, தனது பெயருடன் சேர்த்து உச்சரித்தார். இதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து அமளியில் ஈடுபட்டனர். இதனால் சிறிது நேரம் கழித்து அவர் மீண்டும் பதவி ஏற்றுக்கொண்டார். தந்தையின் பெயரைக் கூறுங்கள் என்று சொல்லியும் அவர் பிடிவாதமாகத் தன் குருவின் பெயரையே பயன்படுத்துவேன் என்று கூறிவிட்டார். கடுப்பான சபாநாயகர், `தேர்தல் ஆணையர் வழங்கிய சான்றிதழைக் கொண்டுவாருங்கள் அதில் என்ன பெயர் இருக்கிறது என்று பார்க்க வேண்டும் எனக் கூற, சான்றிதழ் கொண்டுவரப்பட்டது. பின் அந்தச் சான்றிதழிலும், அவரது குருவின் பெயரே இடம்பெற்றிருந்தது. தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக அவருக்குப் பதவிப் பிரமாணம் செய்துவைக்கப்பட்டது.



