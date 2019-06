ஆதிக்கம் செலுத்துகிறதா ஆங்கிலம்? - ஒரு சின்ன அலசல் #MyVikatan | Why english is playing vital role  

ஆதிக்கம் செலுத்துகிறதா ஆங்கிலம்? - ஒரு சின்ன அலசல் #MyVikatan

``Where do you put up”, இப்படி ஒரு கேள்வியை என்னை நோக்கி ஒருவர் ஒரு நேர்முகத் தேர்வில் கேட்டார்.





ஆங்கிலம் என்பது ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சி செய்த நாடுகளிலும், உலகில் மற்ற பல்வேறு நாடுகளிலும் இரண்டாவது மொழியாகவும், அரசு அலுவல், அறிவியல், வணிகம், ஊடகம், அரசியல் என பல்வேறு துறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இப்படிப் பரந்து விரிந்து தினம்தோறும் வளரும் மொழியான ஆங்கிலம் ஒரு கலப்பு மொழியாகும். உதாரணமாக அறிவியலில் ஒரு தலைப்பை எடுத்து நாம் படிக்கும்போது ‘This word is derived from this language’ அதாவது ‘இந்த வார்த்தை இந்த மொழியிலிருந்து பெறப்பட்டவையாகும்’ என்று கூறி தொடங்கும்.



பெரும்பாலாக நாம் படிக்கும் வார்த்தைகள் ஆங்கிலம் அல்ல, அது பல மொழிகளிலிருந்து வார்த்தைகளை உள்ளடக்கிய மொழியாகும். கலப்பு மொழியான ஆங்கிலம் முதன்மையாகக் கிரேக்கம், லத்தீன், ஜெர்மானியம் என பல்வேறு மொழிகளிலிருந்து பல வார்த்தைகளால் கலந்து உருவெடுத்தது வளர்ந்து வரும் மொழியாகும். கலப்பு மொழியான ஆங்கிலம், ஒரு நாடு சார்ந்த மொழியாக வளர்ந்தது அல்ல. அது ஏறத்தாழ 1500 ஆண்டுகள் முன்னர் இங்கிலாந்தில் வாழ்ந்த ஆங்கிலோ-சாக்சன் என்ற சிறு மக்கள் குழுவின் மொழியாக இருந்தவை. ஆனால், அது அதிவேகமாக வளர்ந்தது, ஆங்கிலேயர்கள் எங்கெல்லாம் ஆட்சி செய்தார்களோ அங்கெல்லாம் அதை நடைமுறைப்படுத்திச் சென்றனர். ஆனால், இன்றும் பல நாடுகள் ஆங்கிலேயர்களிடமிருந்து சுதந்திரம் அடைந்தும் ஆங்கிலத்தையே அரசு அலுவல் முதல் அறிவியல் வரை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். அது இன்று பல்வேறு புதுமையான வார்த்தைகள் கொண்ட மொழியாகவும் இருக்கிறது. இவ்வாறு புதுமைகளைக் கண்டாலும் இது மற்ற நாட்டவர் மொழிகள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தி ஆட்கொண்டுவிட்டது.





ஆங்கிலம் எல்லாத் துறைகளிலும் பயன்படுத்துவதால் தாய்மொழியில் உள்ள புலமை கரைந்து போகிறது. பெற்றோர்களும் தங்களது பிள்ளைகளை ‘ஆங்கில வழிக் கல்வி’ கற்க முற்படுத்துகிறார்கள். பிள்ளைகளும் தங்களது தாய்மொழியையும், ஆங்கிலத்தையும் குழப்பிக்கொண்டு கல்வி கற்கின்றனர். இவ்வாறு கற்கும்போது ரெண்டுகட்டானாக படித்து செய்வது அறியாது பிறமொழியை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். அதிலும் புலமை பெறுகிறார்களா எனக் கேட்டால், இல்லை. இப்படிச் சிறு வயது முதலே அவர்களை ஆங்கிலம் படிக்க உந்துவதால் அவர்களால் ஆங்கிலம், தாய்மொழி, புறமொழி என எந்தவொரு மொழியையும் முழுமையாகப் பயில முடியாமல் போகிறது. இவ்வாறு பயில முடியாமல் வாழ்க்கையில் தடுமாறுகிறார்கள், ஆங்கிலத்தில், தங்களது தாய்மொழி, பிறமொழி என வெறும் சில வார்த்தைகள் தெரிந்துகொண்டு வாழ்ந்து வருகிறார்கள். இதன் மூலம் ஆங்கிலமே படிக்க வேண்டாம் எனக் கூறவில்லை. இப்போது உள்ள சூழ்நிலை காரணமாக ஆங்கிலம் கட்டாயம் படிக்க வேண்டும் என்ற நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.



ஆங்கிலம் மற்ற மொழிகளை உள்வாங்கிக் கொள்ள உதவுகிறது, நான் ஊடகம் மற்றும் சினிமா சார்ந்து படிப்பதால் வேற்றுமொழி படங்களை பார்ப்பதற்கு `subtitles’ அதாவது `வசன வரிகள்' பயன்படுத்துகிறேன், உள்வாங்கிக் கொள்கிறேன். ஆனால், தாய்மொழியை மறந்துபோகவில்லை, அதையும் வளர்த்துக்கொண்டு வருகிறேன். ஆகவே, ஆங்கிலம் ஒரு கருவியே, வேற்று மொழியைப் புரிந்து கொள்ளவும், உரையாடுவதற்கும், அது தாய்மொழி அல்ல. ``Where do you put up?”இதற்கு அர்த்தம் ``எங்கிருந்து வருகிறீர்கள்?” என்பதாகும்.

கேள்வி கேட்டவர் என்னிடம் எளிமையாக ``Where are you from?” என்று கேட்டிருந்தால் கண்டிப்பாகச் சட்டென்று பதில் அளித்திருப்பேன் அல்லது தமிழில் கேள்விகளைக் கேட்டிருந்தால் நன்றாகப் பதில் அளித்து அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியிருப்பேன். ஆனால், அவர்தான் அறிந்த ஒன்றை அறியாத என்னிடம் கேட்டுவிட்டார். தாய்மொழி வாழ்க, ஆங்கிலமும் வாழ்க!



செய்தி : பூரணன்

