Published: 26 May 2020 11 AM Updated: 26 May 2020 11 AM

`காய்ச்சல்; கொரோனா பீதி' - சென்னையில் பூட்டிய வீட்டுக்குள் சடலமாக மீட்கப்பட்ட முதிய தம்பதி