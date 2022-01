சமூக ஆர்வலர்களை தாக்கிய செம்மண் கொள்ளையர்கள்; கோவையில் நடந்தது என்ன?

ஆய்வு புத்தகம் எழுதி வரும் சாந்தலா ரமேஷ், `` `Stuck in the Days of Abundance – The Strange Case of Streams at Thadagam Valley’ என்ற தலைப்பில் தடாகம் பள்ளத்தாக்கு ஓடைகளுக்கான தண்ணீர் வரத்து குறித்த ஆய்வு புத்தகத்தை எழுதியுள்ளேன். 2021 அக்டோபர், நவம்பர் மாதங்களில் கனமழை பெய்தபோது, பள்ளத்தாக்கில் உள்ள சிற்றோடைகள் நிரம்பியும் கணுவாய் தடுப்பணைக்கு நீர் வரவில்லை.