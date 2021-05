Published: 29 May 2021 9 AM Updated: 29 May 2021 9 AM 31 மருத்துவர்கள், ஆன்லைனில் கோவிட் ஆலோசனை... கோவை நண்பர்களின் அசத்தல் முயற்சி! குருபிரசாத் தி.விஜய்

கோவை

கோவையைச் சேர்ந்த நண்பர்கள், நாடு முழுவதும் பாதிக்கப்பட்ட கொரோனா நோயாளிகளுக்கு இணைய வழியாக மருத்துவர்கள் மூலம் ஆலோசனை சொல்லும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்த முயற்சிக்கு YANA(You Are Not Alone) என்று பெயரிட்டுள்ளனர்.