Published: 10 May 2022 5 AM Updated: 10 May 2022 5 AM

அரிசி தவிடு, வைக்கோல், கிழிந்த வாழை இலையில் கப், டம்ளர்! பிளாஸ்டிக் பொருள்களுக்கு மாற்று