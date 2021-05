Published: 13 May 2021 10 AM Updated: 13 May 2021 10 AM

ஸ்டெர்லைட் ஆலை: `இப்போது 5 மெட்ரிக் டன்; விரைவில் 35 மெட்ரிக் டன்!’ - தொடங்கியது ஆக்ஸிஜன் விநியோகம்