Published: 23 May 2021 11 AM Updated: 23 May 2021 11 AM

ஊரடங்கை நடைமுறைப்படுத்துவது தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆலோசனை! #NowAtVikatan