Published: 05 Jun 2020 12 PM Updated: 05 Jun 2020 12 PM ஐ.நா-வின் நல்லெண்ணத்தூதராக மதுரை சலூன் கடைக்காரர் மகள் நேத்ரா அறிவிப்பு! -உதவிக்கு கிடைத்த கெளரவம் செ.சல்மான் பாரிஸ் ஈ.ஜெ.நந்தகுமார்

நேத்ரா ( ஈ.ஜெ.நந்தகுமார் )

வளர்ச்சி மற்றும் அமைதிக்கான ஐ.நா அவை (United Nations Association for Development and Peace) சார்பாக ஏழை மக்களின் நல்லெண்ணத் தூதராக (GOODWILL AMBASSADOR FOR THE POOR) நேத்ரா அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.