Published: 16 May 2020 7 AM Updated: 16 May 2020 7 AM

`என் உசுரு இருக்கிற வரைக்கும் இவங்கல மறக்க மாட்டேன்!’- மாற்றுத்திறனாளி பெண்ணை நெகிழவைத்த இளைஞர்கள்