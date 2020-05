Published: 27 May 2020 11 AM Updated: 27 May 2020 11 AM

`சத்தமில்லாமல் பிடுங்கி எறியப்படும் ஆயிரக்கணக்கான மரங்கள்!’ - குமுறும் சூழல் ஆர்வலர்கள்