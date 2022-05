Published: 08 May 2022 10 AM Updated: 08 May 2022 10 AM

இரண்டாவது டோஸ் கோவிட் தடுப்பூசி போடாதவர்கள் பட்டியலை வெளியிட்ட தமிழக அரசு; வலுக்கும் எதிர்ப்பு!