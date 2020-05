`விகடன் கல்வி வெபினாரி’ல் மாணவர்கள் கேட்ட கேள்விகள்... நிபுணர்களின் பதில்கள் - பகுதி- 3

" எப்போதுமே நாம் ஒரு திட்டத்தைத் துவங்கும்போது 10 விதமான யோசனைகளை, முயற்சிகளை மேற்கொள்ளலாம். அதில் 8 யோசனைகள் கைகொடுக்காமல் போகலாம். தோல்வி அடையலாம். அதைப்பற்றி கவலைப்படத் தேவையில்லை. 10 வது யோசனையும், முயற்சியும் கைகொடுக்கும். 'ப்ராஜெக்ட்' - ஐத் துவங்கும்முன் அந்த யோசனையைப் பல கோணங்களில் சிந்தியுங்கள். அதற்கான வாய்ப்புகளை ஆழமாக யோசியுங்கள். அதைப் பற்றிய ஆழ்ந்த சிந்தனைக்கு குறிப்பிட்ட காலம் ஒதுக்கவேண்டும். ஐடியா எப்படி வொர்க் ஆகும் என்ற திட்டமிடல் வேண்டும். Creative, non - creative என்பதல்ல விஷயம். Confident about the Creative idea என்பதுதான் அவசியம். "