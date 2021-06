கர்ப்பிணிகளுக்காக `Open House Day'; புது முயற்சியில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்!

இந்த `Open House Day' குறித்து மேலும் அறிந்து கொள்வதற்காக விழுப்புரம், நகர்புற அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தின் தலைமை மருத்துவர் நிஷாந்த்தை தொடர்பு கொண்டு பேசினோம்.

``இதுபோன்ற ஒரு தினம் இதற்கு முன்பு எங்கும் நடைபெற்றது கிடையாது. முதன்முறையாக கடந்த 8-ம் தேதி அன்று நமது ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில்தான் செயல்படுத்தத் தொடங்கியுள்ளோம். முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையின் HOD ஆன மருத்துவர் ராஜேஸ்வரி, சிறப்பு விருந்தினராக இருந்து இதைத் தொடங்கிவைத்தார்.

கொரோனா பரவலைக் கட்டுபடுத்த நடைபெற்ற மாவட்ட ஆட்சியரின் வழிகாட்டுதல் நிகழ்ச்சியின்போது, `Never let anyone to suffer' என்று கூறப்பட்ட அந்த வார்த்தையே இந்த யோசனைக்குத் துவக்கம் எனலாம். பொதுவாக, ஒவ்வொரு வாரமும் செவ்வாய்க்கிழமை அன்று பரிசோதனைக்காக கர்ப்பிணிகள் இங்கு வந்து செல்வார்கள். இருப்பினும் பிரசவம் சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவர், ஆலோசகர் மற்றும் நிபுணர்கள் ஒரே நேரத்தில் சுகாதார நிலையங்களில் இருக்கும் வாய்ப்புகள் குறைவுதான்.