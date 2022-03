`மோடி சொன்னதே நடக்காதபோது, பட்ஜெட்டில் இந்த லாஜிக் தேவையா?' - எழுத்தாளர் இந்திரா பார்த்தசாரதி

``பெரும்பாலும் பட்ஜெட் அறிக்கை நிதித்துறைச் செயலரால் உருவாக்கப்பட்டதுபோல தோன்றும். ஆனால், இந்த பட்ஜெட் அப்படியோர் அபிப்ராயத்தை உருவாக்கவில்லை. நிதித்துறை நுணுக்கங்களை விரல்நுனியில் வைத்திருக்கும் அரசியல் நிபுணரால் தயாரிக்கப்பட்டதுபோல இருந்தது. தேர்தல் வாக்குறுதிகள் வேறு; பட்ஜெட் சாத்தியங்கள் வேறு. என்னைப் பொறுத்தவரை, அரசியல் என்பதே `The art of the possible'. ஆகவே, தேர்தல் வாக்குறுதிகளையும், ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு, நிதி நிலவரத்தைப் பொறுத்து திட்டங்களைச் செயல்படுத்த வாய்ப்புள்ள அரசின் சாத்தியக்கூறுகளையும் வைத்துக் குழப்பிக் கொள்ளக் கூடாது.