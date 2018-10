`#MeToo ட்வீட்டை நீக்கச் சொல்லி தொடர்ந்து அழுத்தம் தர்றாங்க!’ - ஸ்ரீரஞ்சனி

சின்மயி வைரமுத்துவைச் சுட்டிக் காட்டித் தொடங்கி வைத்த 'Me Too' புயல் மெள்ள மெள்ள வலுவடைந்து, நாளொரு செலிபிரிட்டியும் பொழுதொரு புகாருமாகக் கோலிவுட்டை கலங்கடித்துக்கொண்டிருக்கிறது. சினிமாவில் தொடங்கிய சில நாள்களிலேயே சின்னத்திரையில் 'நந்தினி' தொடரில் நடிகை ராணி நடிகர் சண்முகராஜனைக் குறிப்பிட்டு Me Too என்றார். ஆனால், சண்முகராஜன் இந்தக் குற்றச்சாட்டை மறுத்து நடிகர் சங்கத்தில் புகார் கூறியுள்ளார். டிவியில் இரண்டாவது ஆளாகத் தொகுப்பாளினியும் நடிகர் அமித் பார்கவின் மனைவியுமான ரஞ்சனி, 'கடம்' உமாசங்கர் மீதும் நடிகர் ஜான் விஜய் மீதும் Me Too புகார் கூறினார்.

ஜான் விஜய்யிடம் நாம் பேசியபோது, 'சாக்கடையில் கல் வீசினா நம் மீது தெறிக்கும்னு சொல்வாங்க இல்லையா, இந்த விஷயம் குறித்துப் பேசறதையும் சாக்கடையில் கல் வீசறதுக்கு நிகரானதாகவே நினைக்கிறேன் பிரதர்' என முடித்துக்கொண்டார். அதேநேரம், ஜான் விஜய்யின் மனைவி தன் கணவரின் செயலுக்கந்த் தன்னிடம் மன்னிப்புக் கேட்டதாகச் சொல்கிறார் ரஞ்சனி.

'ஒரேயொரு முறை எங்கிட்ட ஃபோன்ல பேசின (நள்ளிரவில்) ஜான் விஜய் அப்பத்தான் அத்துமீறி பேசினார். அதுபத்தியே நான் ட்வீட் செய்திருந்தேன். என்னோட ட்வீட் பார்த்துட்டு, ஜான் விஜய் மனைவி எங்கிட்டப் பேசி அந்தச் சம்பவம் குறித்துக் கேட்டாங்க. நானும் சொன்னேன். கடைசியில 'அவர் பண்ணினதுக்கு நான் ஸாரி கேட்டுக்கறேன்' ன்னு சொல்லி போனை வச்சிட்டாங்க. 'ஜான் விஜய் மனைவி அவங்களா தொடர்பு கொண்ட செயலை நான் ரொம்பவே பாராட்டுறேன். அதேநேரம் 'உமா சங்கர்' தரப்போ எனக்குத் தெரிஞ்ச சிலரை அணுகி, 'ஶ்ரீரஞ்சனி கிட்டப் பேசி, அந்த ட்வீட்டை நீக்கச் சொல்லுங்க'னு பேசியிருக்காங்க.. என்னோட நண்பர்கள் 'இந்த விஷயத்துல தலையிட விரும்பலை'னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனாலும் தொடர்ந்து அழுத்தம் தர்றதா தெரியுது. அப்புறம், எனக்கு இந்த ரெண்டு சம்பவங்கள்தான். இனி எங்கிட்ட இருந்து எந்த ட்வீட்டும் வராது'ங்கிறதையும் சொல்லிடுறேன்' என்கிறார் இவர்.