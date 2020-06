நிறவெறிக்கு எதிராக மில்லியன் ஹார்ட்டின்களைப் பெற்ற மூவரின் நட்பு! - #ViralPhoto பின்னணி

இந்தப் புகைப்படம் வைரல் அடிக்க அப்படி என்னதான் விசேஷம் என்று பார்த்தால், மூவரில் ஒருவரான சீன் ஹில் ஏந்தி நிற்கும் பதாகையில் உள்ள வாசகம்தான். சீன் ஹில் ஏந்தி நின்ற பதாகையில் “I’m not black but I see U. I’m not black but I hear. I’m not black but I will Fight 4 u.” என்று எழுதப்பட்டுள்ளது. அவர்களுக்கு எதிராக நடைபெறும் வன்முறையைப் பார்த்தும், அவர்களில் துயர ஓலங்களைக் கேட்டும், அவர்களுக்காகப் போராடத் துடிக்கும் அந்த மனிதாபிமானம்தான் ஒட்டுமொத்த சமூக ஊடகங்களையும் இந்தப் புகைப்படம் நோக்கி ஈர்த்திருக்கலாம்.