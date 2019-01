`உலகின் மிகசிறந்த கேட்ச்' - சான்ஸை மிஸ் செய்த ரசிகர்! #viralvideo

இந்தியாவிற்கு ஐபிஎல் போல் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு பிபிஎல் (பிக் பேஷ் லீக்). இந்த டி20 லீக்கின் எட்டாவது சீசன் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. இதில் பிரிஸ்பேன் ஹீட் மற்றும் மெல்போர்ன் அணிகள் மோதிய ஆட்டத்தின் நடுவில் நடந்த ஒரு நிகழ்வு அனைவரையும் வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது. அது 14-வது ஓவரில் பிரிஸ்பேன் ஹீட் அணியைச் சேர்ந்த வீரர் கிறிஸ் லின் நேராக சிக்ஸ் ஒன்றை அடித்தார். அதில் ஒன்றும் சுவாரசியம் இல்லை. அடித்த பந்தை பிடிக்க முயன்றவர் செய்ததுதான் இந்த நிகழ்வின் ஹைலைட். வைரல் வீடியோவும் கூட!

நேராக வந்த பந்தை பார்த்த ரசிகர் ஒருவர் ஆர்வம் தாளாமல் பார்வையாளர்கள் உட்கார்ந்திருக்கும் இடத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த சைட் ஸ்கிரீன் மேல் ஓடி அந்த பந்தை பிடிக்க முயன்றார். ஆனால் கடைசி நேரத்தில் தடுமாறி கீழே விழுந்த அவர் கேட்ச்சையும் தவறவிட்டார். பிடித்திருந்தால் உலகின் மிகசிறந்த கேட்ச் இதுவாக ஆகியிருக்கும் இது என கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் பலரும் இதை ஷேர் செய்துவருகின்றனர். பிக் பேஷ்ஷின் அதிகாரபூர்வ ட்விட்டர் பக்கமும் இதைக் கூறி இந்த வீடியோவை டேக் செய்துள்ளது.

What an effort! Almost the catch of the summer from old mate in Geelong #BBL08 pic.twitter.com/O45sZdhlhf