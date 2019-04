`இந்த வீடியோ வைரலாகத் தகுதியானது'- ஆனந்த் மஹிந்திராவை ஆச்சர்யப்பட வைத்த கேரள மாணவி | Kerala girl student riding the horse to going school

சமூக வலைதளமான ட்விட்டரில் ஆக்டிவாக இருக்கும் பிரபலங்களில் மஹிந்திரா & மஹிந்திரா நிறுவனத்தின் தலைவரான ஆனந்த் மஹிந்திராவும் ஒருவர். ட்விட்டர், வாட்ஸ்அப் போன்றவற்றில் தென்படும் சுவாரஸ்யமான விஷயங்களைப் பற்றி இவர் அடிக்கடி ட்வீட் செய்வது வழக்கம். அதேபோல நேற்றைக்கு ஒரு வீடியோவைப் பார்த்து ஆச்சர்யப்பட்டிருக்கிறார் ஆனந்த் மஹிந்திரா. அவர் குறிப்பிட்ட வீடியோவில் சீருடை அணிந்த மாணவி ஒருவர் குதிரையில் அமர்ந்துகொண்டு சாலையில் சென்றுகொண்டிருக்கிறார். 15 நொடிகள் ஓடக்கூடிய இந்த வீடியோவை மனோஜ் குமார் என்பவர் அவரது ட்விட்டர் கணக்கில் பதிவிட்டிருந்தார்.

This video clip from my #whatsappwonderbox shows how a girl student is going to write her Class X final exam in Thrissur district, Kerala. This story made my Sunday morning brew of @arakucoffeein taste better! After all, ARAKU coffee is about #cupofchange #GirlPower @NanhiKali pic.twitter.com/45zOeFEnwV