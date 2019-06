இது காக்காவா... கொரில்லாவா... கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம்! #ViralVideo | is this crow or gorilla Viral video that surprised the social media

தினம் பல வீடியோக்கள் இணையத்தை ஆக்கிரமிப்பதுண்டு. அப்படியொரு வீடியோதான் இது.

ட்விட்டரில் ஒருவர் வெளியிட்ட 10 செகண்ட் வீடியோ இது. இதிலிருப்பது காக்காவா அல்லது கொரில்லா போன்ற ஒரு விலங்கா என்ற சந்தேகம் எழுந்தது. காரணம், அது அமர்ந்திருந்த போஸ் அப்படியிருந்தது. அந்த காக்கா மட்டும் தலையைத் திருப்பி மூக்கைக் காட்டாமலிருந்திருந்தால் அது காகமென்றே நம்பியிருக்க மாட்டார்கள் நெட்டிசன்ஸ்

I draw the picture. Because your video is so funny. He looks like standing with his four legs.