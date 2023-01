அவள் பதில்கள் 59 - வருங்காலக் கணவரின் நீரிழிவு... குழந்தைப் பிறப்பை பாதிக்குமா?

பெரும்பாலான பெண்களுக்கு சட்டத்தைப் பற்றிய விழிப்புணர்வு இல்லாததே இதற்கு காரணம். பணி யிடங்களில் பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்ய 2013-ம் ஆண்டு இயற்றப்பட்டதுதான் ‘பணியிட பாலியல் வன்முறை தடுப்புச் சட்டமான ‘பாஷ்’ (POSH Act-2013. Sexual Harassment of Women at Work Place -Prevention, Prohibition and Redressal Act). இதற்கு அடிப்படை, 1997-ம் ஆண்டு உச்ச நீதிமன்றம் கொடுத்த ‘Vishaka Vs state of Rajasthan’ என்ற வழக்கின் தீர்ப்புதான்.

பத்துக்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் வேலை செய்யும் ஒவ்வொரு நிறுவனத் திலும் பாஷ் (POSH) கமிட்டி என்ற இன்டர்னல் கமிட்டி அமைக்கப்பட வேண்டும். தலைமைப் பொறுப்பில் உள்ள பெண், தலைவராகவும், பணி புரியும் ஆண்களும் பெண்களும் இன்டர்னல் கமிட்டியின் உறுப்பினர் களாகவும், ஒரு வழக்கறிஞரும், பெண் களுக்காக இயங்கும் என்.ஜி.ஓ-வைச் சேர்ந்த ஒரு நபரும் அந்த கமிட்டியில் இருக்க வேண்டும். அந்தச் சட்டத்தில் PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL என்ற வார்த்தைகள் இருக்கும். அதாவது பிரச்னைகள் வருவதை முதலில் தடுக்க வேண்டும். அதற்காகத்தான் விழிப்புணர்வுக் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட வேண்டும் என வலியுறுத்தப்படுகிறது.

கிட்டத்தட்ட ஒரு சிவில் கோர்ட்டுக்கான அதிகாரத்துடன் இயங்க வேண்டிய இந்த பாஷ் கமிட்டியானது ஹெச்ஆரின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடாது. இந்த கமிட்டிக்கு வரும் புகார்களை எல்லாம் அவருக்குத் தெரிவிக்க வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. கமிட்டியின் தலைமைப் பொறுப்பில் உள்ளவர், இந்த கமிட்டியிடம் வரும் புகார்களை வெளியில் சொல்லக் கூடாது.