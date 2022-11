அவள் விருதுகள் 2021 - சாதனைப் பெண்களின் சங்கமம்! - தொடர்ச்சி

இளம் நம்பிக்கை சாந்தலா ரமேஷ்

2019-ம் ஆண்டின் ஒரு நாள்... தன் அம்மா ஷோபனா வுடன் கோவை, ஆனைக்கட்டி மலைப்பகுதியில் பைக் கில் பயணித்தபோது ஏற்பட்ட கொடூர விபத்து, ஷோபனா வின் உயிரைப் பறித்தது. கடுமையான காயங்களுடன் உயிர் தப்பிய சாந்தலா, அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகு எடுத்த மறுபிறவியை, சுற்றுச்சூழலைக் காப்பாற்றும் போராட்டத்துக்காக அர்ப்பணித்திருப்பதன் மூலம், பலரையும் திரும்பிப் பார்க்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். 17 வயதாகும் சாந்தலா, தடாகம் பள்ளத்தாக்கில் இயங்கி வரும் சட்டவிரோத செங்கல் சூளைகளுக்காக நடத்தப்படும் கனிமவளக் கொள்ளைக்கு எதிராக, சாந்தலாவின் குரல் ஓங்கி ஒலித்துக்கொண்டிருக்கிறது. இதற்கு துணை நிற்கிறார் இவருடைய தந்தையான மருத்துவர் ரமேஷ்.

அங்குள்ள நீர்நிலை பாதிப்புகளை செயற்கைக்கோள் மூலம் ஆவணப்படுத்தி, Stuck in the Days of Abundance: The Strange Case of Streams at Thadagam Valley’ என்ற புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார். இதற்காக ஆதாரங்களைத் திரட்டியபோது, செம்மண் கொள்ளைக்கார மாஃபியாக்கள் கண்மூடித்தனமாக நடத்திய தாக்குதல், மீண்டுமொரு முறை சாந்தலாவின் உடலை ரத்த விளாறாக்கிப் போட்டது. அந்தக் காயங்களின் வடு மறைவ தற்குள்ளாகவே இன்னும் வீரியமாகவும், தைரியமாகவும் களத்தில் இறங்கினார். நீர்நிலைகளுக்காக மட்டுமல்ல, மலைகள், விலங்குகள், பறவைகள், பட்டாம்பூச்சிகள் என கானுயிர்கள் எதிர்கொள்ளும் வன்முறைகளுக்கு எதிராகவும் நீதிகேட்டு நிற்கும் இந்த அக்கினிக் குஞ்சுக்கு, ‘இளம் நம்பிக்கை’ விருது வழங்கி உச்சி முகர்கிறது அவள் விகடன்.