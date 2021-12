உதாரணம், உத்வேகம், ஊக்கம்... உலக அளவில் கவனம் ஈர்த்த பெண்கள்!

ஹைடி ஜே.லேர்சன், அமெரிக்கா



தடுப்பூசிகள் தொடர்பான வதந்திகள் குறித்து ‘How Vaccine Rumors Start – and Why They Don’t Go Away’ என்ற புத்தகத்தையும் எழுதியுள்ள இவருக்கு, அதற்காக 2021-ம் ஆண்டுக்கான எடின்பர் பதக்கம் வழங்கப்பட்டது. கர்ப்ப காலத்தில் தடுப்பூசியைப் போட்டுக்கொள்வது குறித்த உலகின் முதல் ஆய்வாளரும் இவர்தான்.