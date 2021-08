105 ஆண்டுகளில் முதல் பெண் தலைவர்; இந்திய உயிரியல் நிறுவனத்தில் சாதனை படைத்த த்ரிதி பானர்ஜி யார்?

Zoological Survey of India அமைப்பு தொடங்கப்பட்டது 20-ம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில்தான் என்றாலும், அதன் வரலாறு 1784-ம் ஆண்டு முதலே தொடங்கிவிட்டது. 1784-ம் ஆண்டு, ஜனவரி 15-ம் தேதியன்று, சர் வில்லியம் ஜோன்ஸ் என்பவரால் வங்காள ஆசிய சொசைட்டி (Asiatic society of Bengal) என்ற அமைப்பு தொடங்கப்பட்டது. 1875-ம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட இந்திய அருங்காட்சியகம் (Indian Museum), இந்திய நிலவியல் நிறுவனம் (Geological Society of India), இந்திய உயிரியல் நிறுவனம் (Zoological Survey of India) ஆகிய அனைத்துக்குமான தாய் அமைப்பாக இது கருதப்படுகிறது. நிலவியல் மற்றும் உயிரியல் படிமங்களைச் சேகரித்து ஆய்வு செய்யும் பணிகளில் ஈடுபட்டிருந்த வங்காள ஆசிய சொசைட்டி, பின்னாளில், மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு, நிலவியல் மற்றும் உயிரியல் அடிப்படையிலான ஆய்வுகளைத் தனித்துவமாக மேற்கொள்ளத் தொடங்கியது.