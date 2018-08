பர்சனல் சர்ச்சை... பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அழைப்பு... இன்ஸ்விங் ஆகும் இம்ரான் பதவியேற்பு!

பாகிஸ்தானின் 21வது பிரதமராகப் பாகிஸ்தான் தெஹ்ரீக் - இ - இன்சாப் கட்சியின் இம்ரான்கான் பதவியேற்பார் என்ற அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரரான இம்ரான்கான் 1992-ம் ஆண்டு உலகக் கோப்பையை பாகிஸ்தானுக்கு வென்று கொடுத்த கையோடு அரசியல் களத்தில் இறங்கினார். 1995-ல் தன் இங்கிலாந்து காதலி ஜெமிலா கோல்ட் ஸ்மித்தை மணந்தார். 9 வருடங்களுக்குப் பிறகு விவாகரத்தும் பெற்றார். இரண்டாவது மனைவியாகப் பத்திரிகையாளரான ரேஹாம் கானை மணந்தார். இம்ரானுக்கு தவறான பாலியல் பழக்கம் உள்ளது என்று காரணம் கூறி ரேஹாம் இம்ரானை பிரிந்தார். கடைசியாக ஆன்மிக ஆலோசகரான புஷ்ராவை திருமணம் செய்துள்ளார்.

பாகிஸ்தானுக்கு ஜூலை 25-ம் தேதி நடைபெற்ற தேர்தலில் எந்தக் கட்சிக்கும் தனிப்பெரும்பான்மை இல்லாமல் தொங்கு பாராளுமன்றம் அமையும் சூழல் நிலவியது. 116 கட்சிகளுடன் இருந்த இம்ரான்கான் கட்சி ஆட்சியமைக்க தேவையான அளவுக்கு சுயேச்சைகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி ஆட்சியமைக்கவிருக்கிறது. ஆக்ஸ்ட் 14-ம் தேதி பாகிஸ்தான் சுதந்திர தினத்துக்குப் பிறகு, ஆகஸ்ட் 18-ம் தேதி பிரதமராக இம்ரான்கான் பதவியேற்பார் என்ற அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது அவரது கட்சியான பாகிஸ்தான் தெஹ்ரீக் - இ - இன்சாப் கட்சி.

பழைய நட்புகளுக்கு அழைப்பு:

இம்ரான் கான் பதவியேற்பு விழாவுக்கு அவரின் கிரிக்கெட் நண்பர்களான கபில்தேவ், நவ்ஜோத்சிங் சித்து, கவாஸ்கர் ஆகியோருக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இம்ரானே தொலைபேசி மூலம் பேசி அழைப்பு விடுத்ததாகச் சித்து கூறியுள்ளார். ஆனால், பஞ்சாப் முதல்வர் மற்றும் மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கினால் மட்டுமே நான் செல்வேன் என்று சித்து கூறியுள்ளார்.

நோ சொன்ன கவாஸ்கர்:

காவஸ்கர் இது குறித்து கருத்து தெரிவித்தபோது ''என் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். ஆனால், தற்போது இங்கிலாந்து தொடரில் இருப்பதால் என்னால் பதவியேற்பு விழாவில் கலந்துகொள்ள முடியாது'' என்று தெரிவித்துள்ளார்.

ஸ்க்ரீன்ஷாட் சர்ச்சை:

பதவியேற்பு விழா ஒருபுறம் இருக்க இம்ரான் கானின் முன்னாள் மனைவியின் ட்வீட் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் ஒரு ப்ளாக்பெர்ரி போனில் மெஸேஜ் தெரியும்படி பதிவிட்டுள்ளார். அது இம்ரானின் போன் என்று பலரும் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும் அதில் உள்ள எண் அரபு எமிரேட்ஸை சேர்ந்ட்ய்ஹ 'மரியம்' என்ற பெயரில் இருப்பதாகக் கூறியுள்ளனர். அந்தப் புகைப்பட பதிவில் ரேஹாம் 2015-ல் பென்னிகாலாவில் பேசப்பட்ட குறுஞ்செய்தி இது. யார் என்று காலர் ஐடியில் செக் செய்துகொள்ளுங்கள் என்று பதிவிட்டுள்ளார். இம்ரானும் சமீபத்திய பேட்டியில் ரேஹாம் என் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய தவறு என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.

Look what I found while organising. Caller ID pey check kerain who was texting Bunny Gala back in 2015? #ElementaryWatson pic.twitter.com/FQ9kMzirmX