இருதுருவ யூதர்கள், அரேபியர்களை களத்தில் இணைத்த இஸ்ரேல்!

மே 15, 1948 இறையாண்மை உள்ள ஒரு தேசம் ஆயுதத்தின் மூலம் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டன. புதிதாக உருவான பிரதேசம் அன்றே தனி நாடாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது, பல நூற்றாண்டுகள் தனிநாடாக இருந்து பிளவுபட்ட பிரதேசம் இன்று வரை தேசம் என்கிற அங்கீகாரத்திற்காக போராடி வருகிறது.

பாலஸ்தீன் – இஸ்ரேல் சிக்கலான வரலாற்றின் இரத்தின சுருக்கமான அம்சம் இதுதான். 1948-ல் உருவான நாள் முதலே தேசமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டு வருகிறது இஸ்ரேல், பாலஸ்தீனம் இன்று வரை ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பகுதியாகத் தான் குறிப்பிடப்பட்டு வருகிறது. 2012-ம் ஆண்டு தான் பாலஸ்தீனம் ஐ.நாவில் அப்சர்வர் ஸ்டேட் என்கிற அந்தஸ்து பெற்றது.

85.5 லட்சம் மக்கள் தொகை கொண்ட இஸ்ரேலில் யூதர்கள் 74.7 சதவிகிதமும் அரேபியர்கள் 20.7 சதவிகிதமும், கிறிஸ்தவர்கள் உள்ளிட்ட மற்ற சிறுபான்மை இன மக்களும் வசித்து வருகின்றனர்.

மேற்குக் கரை, காஸா என பாலஸ்தீனம் இரண்டு பகுதிகளாக பிரிந்திருந்தாலும், இஸ்ரேலிற்கு உள்ளும் கணிசமான அளவில் வாழ்ந்து வரும் அரேபியர் உள்ளிட்ட சிறுபான்மை இன மக்கள் இரண்டாம் தர குடிமக்களாகவே நடத்தப்பட்டு வருகின்றனர். அரேபியர்கள் வாழ்கின்ற பகுதிகளில் இஸ்ரேல் சட்டவிரோதமாக குடியிருப்புகளை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

”நேஷன் ஸ்டேட்” சட்டம்:

இவ்வாறு தான் செய்கிற பல்வேறு ஒடுக்குமுறை நடவடிக்கைகளுக்கும் சட்டபூர்வ அங்கீகாரம் அளிக்கும் விதமாக புதிய சட்டம் ஒன்றை இஸ்ரேல் இயற்றியிருக்கிறது. வெறும் கொள்கைப் பிரசாரமாக இருந்து வந்த “இஸ்ரேல் - தனி யூத நாடு ” கோரிக்கையை அரசியலமைப்பாக மாற்றும் இந்த சட்டம் அங்குள்ள அரேபியர்களிடையே பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

மிகவும் சர்ச்சைக்குள்ளான ”நேஷன் ஸ்டேட்” சட்டம் பல்வேறு எதிர்ப்புகளை மீறியும் இஸ்ரேலிய நாடாளுமன்றத்தால் ஜூலை 19 அன்று 62 - 55 என்கிற கணக்கில் நிறைவேற்றப்பட்டது. இச்சட்டத்தின் மீது இருவர் வாக்களிக்கவில்லை.

என்ன சொல்கிறது சட்டம்:

இஸ்ரேல் நாடாளுமன்றம் இயற்றியுள்ள சட்டத்தில் உள்ள பிரதானமான அம்சங்கள்

இஸ்ரேல் என்பது யூதர்களின் வரலாற்று தாய்நிலம் என்றும், இஸ்ரேலில் தேசிய சுய நிர்ணயம் கோரும் உரிமை யூதர்களுக்கு மட்டுமே உரித்தானது என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளது.

மேலும் ஒன்றுபட்ட மற்றும் முழுமையான ஜெருசலேம் இஸ்ரேலின் தலைநகரம். ஹுப்ரு தான் இஸ்ரேலின் அரசு மொழி, அரபு மொழிக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து கிடைக்கும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

புலம்பெயர்ந்துள்ள யூதர்கள் இஸ்ரேலில் குடியேறி, அந்நாட்டின் குடியுரிமை பெறுவதற்கான தகுதியுடையவர்கள். மேலும் அரசு அவர்களை ஒருங்கிணைத்து தன்னுடைய எல்லைக்குள்ளாக யூதக் குடியிருப்புகளை அதிகரிப்பதற்கான ஆதாரங்களையும் ஒதுக்கலாம். யூதக் குடியிருப்புகளை அரசு தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதுகிறது, அதனை ஊக்குவித்து அதிகரிப்பதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை அரசு எடுக்கலாம்.

எதிர்ப்புகள்:

இந்த புதிய சட்டம் மற்ற இன மக்களின் மீது பாகுபாடு காட்டுவதாகவும், நிறவெறியை சட்டப்பூர்வம் ஆக்குவதாகும் பலரும் கண்டித்திருந்தனர். கடந்த ஆகஸ்ட் 4 இஸ்ரேலில் சிறுபான்மையாக வாழும் ட்ரீஸ் இன மக்கள் பல்லாயிரக்கணக்கில் இஸ்ரேலின் தலைநகரமான டெல் அவிவில் உள்ள ராபின் சதுக்கத்தில் கூடி இந்த சட்டத்திற்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தினர்.

அதைத் தொடர்ந்து ஆகஸ்ட் 11 அன்று அதே ராபின் சதுக்கத்தில் மற்றுமொரு போராட்டம் நடைபெற்றது. ஆனால் இந்த போராட்டத்தில் ட்ரூஸ், பாலஸ்தீனிய மக்களுடன் யூதர்களும் ஆயிரக்கணக்கில் இணைந்து கொண்டனர்.இஸ்ரேல் யூதப் பெரும்பான்மை கொண்ட நாடாக இருந்தாலும் இங்கு வாழ்கின்ற சிறுபான்மை மக்களுக்கு அனைவரைப் போன்றும் சம உரிமைகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும், நிறவெறிக்கு முடிவுகட்ட வேண்டும் என்றும் முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன.

இந்தப் போராட்டங்கள் குறித்தும், புதிய சட்டத்தை ஆதரித்தும் பேசிய இஸ்ரேல் பிரதமர் பென்ஞமின் நெதன்யாஹூ, “போராட்டத்தில் பாலஸ்தீனிய விடுதலை இயக்கத்தின் கொடிகள் தென்படுவது, இந்த சட்டத்திற்கான தேவையையும், இதை உடனடியாக அமல்படுத்துவதற்கான அவசரத்தையும் உணர்த்துகிறது. போராட்டத்தில் “இரத்தம் மற்றும் ஆயுதத்தால் நாங்கள் பாலஸ்தீனத்தை தூய்மைப்படுத்துவோம்” என்கிற அரேபிய கோஷங்கள் கேட்டன. அவர்கள் இஸ்ரேலை ஒரு பாலஸ்தீனப் பிரதேசமாக மாற்றத் துடிக்கின்றனர். எதிர்காலத்தில் இஸ்ரேல் யூதர்களுக்கான ஒரு தேசம் என்பதை உறுதி செய்வதற்கும் ”நேஷன் ஸ்டேட்” சட்டம் தேவைப்படுவது மிகவும் தெளிவாகிறது” என்றார்.

அமெரிக்காவின் பங்கு:

ஜெருசலேம் நகரின் மீது இஸ்ரேல், பாலஸ்தீனம் ஆகிய இரண்டு நாடுகளும் உரிமை கோரி வருகின்றன. ஜெருசலேம் நகரம் இரண்டாக பிரிக்கப்பட வேண்டும் என ஐ.நா சபை தீர்மானம் நிறைவேற்றிய பிறகும் ஜெருசலேம் நகரின் மீது இஸ்ரேல் முழு உரிமை கொண்டாடி வருகிறது.

தற்போது வரை டெல் அவிவ் தான் இஸ்ரேலின் தலைநகரமாக இருந்தாலும், கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் அமெரிக்கா உலகின் முதல் நாடாக ஜெருசலேம் நகரை இஸ்ரேலின் தலைநகராக அங்கீகரித்தது. தன்னுடைய தூதரகத்தையும் ஜெருசலேம் நகரிற்கு மாற்றப்போவதாக அறிவித்தது பாலஸ்தீன மக்களிடையே கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது.

அமெரிக்க அரசின் இந்த முடிவை எதிர்த்து கொண்டு வரப்பட்ட ஐ.நா தீர்மானத்தை அனைத்து நாடுகளும் ஒருமனதாக அங்கீகரித்த போதும், பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் அமெரிக்கா தன்னுடைய வீட்டோ அங்கீகாரத்தைப் பயன்படுத்தி நிராகரித்தது. இஸ்ரேலிற்கு எதிராக கொண்டு வரப்படுகிற ஐ.நா சபை தீர்மானத்தை அமெரிக்கா வீட்டோ செய்வது இது 43வது தடவை.

கடந்த 2016-ம் ஆண்டு இறுதியில் ஐ.நா-வால் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் 2334 ‘இஸ்ரேல் குடியிருப்புகள் சட்டவிரோதமானது, அதன் விரிவாக்கத்தை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என்றும் மற்ற உலக நாடுகளும் இந்த குடியிருப்புகளுக்கு கண்டனம் தெரிவிக்க வேண்டும்’ என்றும் கூறியிருந்தது. அத்தகைய குடியிருப்புகளைத் தான் இஸ்ரேல் தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது எனவும் அதனை அரசு ஊக்குவிக்க வேண்டும் எனவும் சட்டம் இயற்றியுள்ளது.

சமூக வலைத்தளங்களில் பகிரப்பட்ட ஒரு புகைப்படம் தான் நியாபகத்திற்கு வருகிறது. இஸ்ரேல் இராணுவத்திற்கு எதிராக நடைபெற்ற கிளர்ச்சி ஒன்றின் போது எடுக்கப்பட்ட அந்த புகைப்படத்தில் வயதான மூதாட்டி ஒருத்தி இராணுவ வீரர்களுக்கு நிகராக நின்று கொண்டிருப்பார். அதன் கேப்ஷனில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த வரிகள், “ I am older than your state, உன் நாட்டை விடவும் எனக்கு வயது அதிகம்” என இராணுவ வீரர்களிடம் கூறுவதைப் போல அமைந்திருக்கும். அரேபியர்களுக்கான உரிமைகளும் அதுபோன்று தான், அதைப் பறிக்கும் விதமாக புதிய சட்டம் அமைந்துள்ளது

கடந்த சனிக்கிழமை நடைபெற்ற போராட்டத்தில் யூதர்களும் அதிக அளவில் கலந்துகொண்டது இது தான் முதல் முறையாக பார்க்கப்படுகிறது. ஆயுதம் கொண்டு 70 ஆண்டு காலமாக குடியிருப்புகளில் கூட மக்களை சேரவிடாமல் பிரித்து வந்த சர்வதிகார அரசு இன்று அவர்களை போராட்ட களத்தில் இணைத்திருப்பதும், “போராடினால் நாடு சுடுகாடாக மாறிவிடும் எனக் கூறியவரை, சுடுகாட்டிற்காக போராடியிருப்பேன் எனக் கூற வைத்திருப்பதையும் வரலாறு ஒரே புள்ளியில் இணைத்திருக்கிறது.