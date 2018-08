`55 ரூபாயில் 15 கி.மீட்டர் ஹெலிகாப்டர் பயணமா?' - சர்ச்சையில் சிக்கிய இம்ரான் கான்

தனது வீட்டுக்கும் அலுவலகத்துக்கும் இடையேயான 15 கி.மீ தூரத்தைக் கடக்க தினமும் ஹெலிகாப்டரில் பயணம் செய்து வருகிறார் பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான்.

photo credit: twitter/@FaiqaArshad11

பாகிஸ்தானின் 22 வது பிரதமராக தெஹ்ரிக் இ இன்சாஃப் கட்சியின் தலைவரும் அந்நாட்டு கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டனுமான இம்ரான் கான் அண்மையில் பதவியேற்றுக்கொண்டார். பதவியேற்ற பின் அரசாங்கம் சார்பில் சில நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார். சமீபத்தில் நடந்த அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில், சிக்கன நடவடிக்கையைக் கொண்டுவந்தார். அதன் அடிப்படையில், ஜனாதிபதி, பிரதமர், தலைமை நீதிபதி, முதலமைச்சர்கள், செனட் தலைவர்கள் மற்றும் தேசிய சட்டமன்றப் பேச்சாளர்கள் உள்ளிட்டோர் சர்வதேச விமானங்களில் முதல் வகுப்பு கட்டணத்தில் பயணம் செய்யத் தடை விதிக்கப்பட்டது. இம்ரான் கானின் இந்த உத்தரவைப் பலரும் பாராட்டி வலைதளங்களில் பகிர்ந்து வந்தனர். ஆனால், அதற்கு மாறாக இம்ரான் கான் செயல்பட்டு வருவது அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுதொடர்பாக, பிபிசி உருது வெளியிட்டுள்ள செய்தியில், `பானி காலா பகுதியில் உள்ள தனது வீட்டிலிருந்து 15 கி.மீ தொலைவே உள்ள பிரதமர் அலுவலகத்துக்குத் தினமும் ஹெலிகாப்டரில் சென்று வருகிறார் இம்ரான் கான்" எனச் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

இம்ரானின் இந்தச் செயலைப் பலரும் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளனர். இதற்கு விளக்கம் கொடுத்த பாகிஸ்தான் அமைச்சர் ஃபாவத் சவுத்ரியோ, ``ஹெலிகாப்டரில் ஒரு கி.மீட்டருக்கு பயணம் செய்ய ரூ.50 முதல் 55 ரூபாய் வரை மட்டுமே செலவு ஆகும். எனவே, இம்ரான் செய்வது சரிதான்" எனக் கூறியுள்ளார். அமைச்சரின் கருத்தை சமூகவலைதளங்களில் பலரும் ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர். ஆட்டோ, கார் போன்றவற்றை ஹெலிகாப்டர் போல் டிசைன் செய்து அதில், 'புதிய பாகிஸ்தான் பிறந்துவிட்டது. இனி 55 ரூபாய்க்கு ஹெலிகாப்டரில் பயணம் செய்யலாம்' என அவர்கள் கிண்டலடித்து வருகின்றனர்.

இதற்கிடையே, அமைச்சரின் கருத்துக்கு விளக்கம் அளித்துள்ள பிபிசி, ``15 கி.மீட்டர் விமான போக்குவரத்து என்பது 8 நாட்டிக்கல் மைல் எனக் கூறப்படுகிறது. ஒரு நாட்டிக்கல் மைல் தூரம் செல்ல ரூ.16,000 வரை செலவாகும்" எனத் தெரிவித்துள்ளது.

On a lighter note: Positive criticism via #funny yet creative video on the issue of #helicopter commute to and from work. Any resemblance or similarity is purely coincidental. #welldone #Tabdeeli pic.twitter.com/ZUTKCmvsPu