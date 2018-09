வளைகுடா நாடுகளின் முதல் விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள்!

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திலிருந்து விண்வெளி நிலையத்துக்குச் செல்லும் விண்வெளி வீரர்களின் பெயர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் அதிபரான சேக் முகமது பின் ராஷித் அல் மக்டோம் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் நேற்று ஓர் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். அது யூ.ஏ.இ.,யிலிருந்து விண்வெளியில் உள்ள சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்துக்குச் சென்று பணிபுரிய உள்ள விண்வெளி வீரர்களின் பெயர்களை அறிவித்தார். அவர்கள் ஹாஸா மன்சூரி மற்றும் சுல்தான் அல் நயாடி ஆகியோர். மொத்த வளைகுடா நாடுகளில் முதல் விண்வெளி வீரர்கள் என்ற பெயரை இவர்கள் இருவரும் பெற்றுள்ளனர். அடுத்த வருடம் விண்வெளியில் நடைபெற உள்ள திட்டத்தில் இவர்கள் இருவரும் பங்கேற்க உள்ளனர்.

விண்வெளி திட்டத்தில் கால்பதிக்க வேண்டும் என்பது யூ.ஏ.இ.,யின் நீண்ட நாள் குறிக்கோள். அது தற்போது நிறைவேற உள்ளது. யூ.ஏ.இ தன் முதல் செயற்கைக்கோளை வரும் அக்டோபர் மாதம் ஜப்பானிலிருந்து செலுத்த திட்டமிட்டுள்ளது. இதையடுத்து 2020-ம் ஆண்டு செவ்வாய் கோளுக்கும் செயற்கை கோள் அனுப்பும் திட்டத்துக்கான பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. 2117-ம் ஆண்டுக்குள் செவ்வாயில் குடியேறி அங்கு சுமார் 6,00,000 நகரங்களை உருவாக்க வேண்டும் என ஐக்கிய அரபு அமீரகம் தெரிவித்துள்ளது.

We announced today our first astronauts to the International Space Station: Hazza Al Mansouri and Sultan Al Nayadi. Hazza and Sultan represent all young Arabs and represent the pinnacle of the UAE's ambitions.



