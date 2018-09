அடித்துச் செல்லப்படும் கப்பல்... நிலைகுலைந்த ட்ரக்... `ஜெபி’ சூறாவளியின் பதைபதைக்கவைக்கும் காட்சிகள்

ஜெபி என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள சூறாவளி ஜப்பானை கடுமையாகத் தாக்கியுள்ளது. சுமார் ஒரு மில்லியன் மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்கவைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

மேற்கு ஜப்பானை சக்தி வாய்ந்த சூறாவளி ஒன்று மிகக் கடுமையாகத் தாக்கியுள்ளது. ‘ஜெபி’ என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்தச் சூறாவளி மணிக்கு 172 கி.மீ வேகத்தில் வீசியதாகவும் இதனால் பயங்கர மழை பெய்துவருவதாகவும் ஜப்பான் செய்தி ஊடகங்கள் தெரிவித்துள்ளன. இந்த மழை, சூறாவளியால் இதுவரை 9 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் 200-க்கும் அதிகமானவர்கள் காயமடைந்துள்ளதாகவும் அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

25 வருடங்களுக்குப் பிறகு ஜப்பானை புரட்டிப்போட்டுள்ள இந்த மிகப்பெரும் சூறாவளியால் மேற்கு ஜப்பான் முழுவதும் ஸ்தம்பித்துள்ளது. ஒகாசா பகுதி முற்றிலுமாக வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளது. அடைமழையால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முற்றிலும் முடங்கிப் போயுள்ளது. கடல்களில் எழும் பெரிய பெரிய அலைகள் படகுகளை தரையில் கொண்டு வந்து சேர்த்துள்ளது. சூறாவளி இன்னும் வலுவிழக்காத நிலையில் மேற்கு ஜப்பானில் பல பகுதிகளுக்கு வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவு போன்றவை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக எச்சரிக்கைகள் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

The most powerful typhoon in a quarter of a century is wreaking havoc in Japan with violent winds and heavy rain, killing at least seven people and injuring scores. pic.twitter.com/LMTISbNi2L — SBS News (@SBSNews) September 4, 2018

லட்சக்கணக்கான மக்கள் 1500-க்கும் மேற்பட்ட பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்கவைக்கப்பட்டுள்ளனர். மேற்கு ஜப்பான் முழுவதும் அனைத்து வகையான போக்குவரத்துகளும் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. விமான சேவைகளும் முற்றிலும் நிறுத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன. அவரசக்கால பேரிடர் பணிகளை மேற்கொள்ளும்படி பிரதமர் சின்சோ அபே உத்தரவிட்டுள்ளார். இந்தக் கடுமையான சூறாவளியின்போது ஏற்பட்ட நிகழ்வுகள் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளன.



பாலத்தின் மீது செல்லும் பெரிய ட்ரக் ஒன்று சூறாவளி காற்றினால் இழுத்துச் செல்லப்பட்டு கீழே கவிழ்கிறது. மேலும் பெரிய அலைகளால் ஏற்படும் கடும் சீற்றம், கப்பல் பாலங்கள் மீது மோதி நிற்கிறது வீடுகளின் மேற்கூறைகள் காற்றில் பறந்து செல்லும் காட்சிகளும் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. நெஞ்சைப் பதைபதைக்கவைக்கும் இந்தக் காட்சிகள் சமூகவலைதளங்களில் அதிகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

Typhoon Jebi is the strongest typhoon to make landfall in Japan in 25 years, tipping over cars and trucks in Osaka https://t.co/ehxOzDU9U6 pic.twitter.com/BANiBaVUSO — CNN International (@cnni) September 4, 2018