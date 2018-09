மர்மமாக மாயமாகும் அரிய பறவையினம்! - போலீஸில் புகார்

Photo : RSPB

ஹௌல்வென் (Heulwen) எனும் பெயரிடப்பட்ட ஹென் ஹரியெர் (Hen harrier) பறவை இனத்தைச் சேர்ந்த பறவையானது கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 29-ம் தேதி மர்மமான முறையில் காணாமல் போயுள்ளது. வடக்கு வேல்ஸ்ஸின் க்ய்னெட்(Gwynedd) பகுதியைச் சேர்ந்த ஹௌல்வென் தனது கூட்டை விட்டு வடக்கு வேல்ஸ் பகுதியில் பயணிக்க ஆரம்பித்துள்ளது. வடக்கு வேல்ஸ்ஸின் ஸ்னோடோனியாவைக் (Snowdonia) கடந்து கிழக்கு நோக்கி ரெக்ஸ்ஹம் (Wrexham) பகுதியை நோக்கிச் செல்லும்போது காணாமல் போயுள்ளது.

ஹென் ஹரியெர் பறவை இனம் அழிந்து வரும் அரியப் பறவை இனம். அதனால் புதியதாக பிறக்கும் பறவைக்குஞ்சுகளுக்குக் கூட ட்ரன்ஸ்மீட்டர் கருவியைப் பொருத்தி விடுகின்றனர். அதனால் அது எங்கு சென்றாலும் அந்த ட்ரன்ஸ்மீட்டர் மூலம் தெரிந்துகொள்ளலாம். அதுமட்டுமில்லாமல் ஆபத்து நேராமல் பார்த்துக்கொள்ளலாம் என அந்த ஏற்பாட்டை பிரிட்டனைச் சேர்ந்த ராயல் சொசைட்டி ஃபர் த ப்ரடக்‌ஷன் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் (Royal Society for the Protection of Birds) அமைப்பினர் செய்துள்ளனர். ஆனால், இந்தச் சம்பவத்தில் ஹௌல்வென் பறவையின் சிக்னல் திடீரென நின்றுள்ளது. ஒருவேளை இறந்தால்கூட அந்தப் பறவையிடம் இருந்து வரும் சிக்னல் நிற்காது எனத் தெரிவிக்கும் அவர்கள் இந்தச் செயல் மிகவும் மர்மமாக இருக்கிறது எனவும் கூறுகின்றனர். ஹௌல்வென் பறவையின் கடைசி சிக்னல் இருந்த இடத்துக்குச் சென்று தேடிப் பார்த்தும் பலனில்லை. அதனால்தான் தற்போது காவல்துறையின் உதவியை நாடியுள்ளனர்.

தற்போது ஹென் ஹெரியெர் பறவை இனத்துக்கு 9 கூடுகள் இருக்கின்றன. 300 கூடுகள்வரை இருக்க வேண்டிய இடத்தில் 9 கூடுகள் மட்டுமே இருக்கின்றன. சட்டவிரோதமான வேட்டையாடுதல்தான் ஹென் ஹரியெர் பறவை இனத்தின் அழிவுக்கு வழிவகுத்துள்ளது என்கின்றனர். அப்படி இருக்கும்போது இப்படி மர்மமான முறையில் பறவைகள் காணாமல் போவதும் சட்டவிரோத வேட்டையால்தானா என சந்தேகம் கொள்கின்றனர் பறவை ஆர்வலர்கள். தற்போதைய பருவநிலைதான் இந்தப் பறவைகளின் இனப்பெருக்க காலம் என்பதால் இன்னும் வேதனை அளிக்கும் நிகழ்வாக இதைப் பார்க்கின்றனர். இதுவரை 35 ஜோடிகள் பிரிட்டன் முழுவதும் இருக்கின்றன. இதேபோன்று கடந்த பிப்ரவரி மாதத்திலும் ஒரு ஹென் ஹரியெர் பறவை காணாமல் போயுள்ளது.