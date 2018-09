ஒன்பது வயது சிறுமி ஹார்பர் நீல்சன் ஏன் ஆஸ்திரேலியாவின் தலைப்புச் செய்தியானார்?

ஒன்பது வயதாகிற ஹார்பர் நீல்சன், தன்னுடைய பள்ளி விழா ஒன்றில் 'தேசிய கீதம்' ஒலிக்கப்பட்ட போது அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாக அமர்ந்திருந்தது சர்ச்சையைக் கிளப்பியது. 'கொரியர் மெயில்' நாளிதழில் முதலில் வெளியான செய்தி சில தினங்களில் தேசிய அளவில் கவனத்தைப் பெற்றது. இப்போது உலகளவிலும் பேசுபொருளாகியிருக்கிறது

ஆ ஸ்திரேலியாவின் குயின்ஸ்லாந்து மாகாணம் கென்மோர் நகரத்தில் உள்ள தனியார் பள்ளி ஒன்றில் நான்காம் வகுப்பு படிக்கிற ஹார்பர் நீல்சன் எனும் சிறுமி தன்னுடையச் செயலால் தேசிய அளவில் விவாதப் பொருளாகியிருக்கிறார். ஒன்பது வயதாகிற ஹார்பர் நீல்சன், தன்னுடைய பள்ளி விழா ஒன்றில் 'தேசிய கீதம்' ஒலிக்கப்பட்ட போது அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாக அமர்ந்திருந்தது சர்ச்சையைக் கிளப்பியது. 'கொரியர் மெயில்' நாளிதழில் முதலில் வெளியான செய்தி சில தினங்களில் தேசிய அளவில் கவனத்தைப் பெற்றது. இப்போது உலகளவிலும் பேசுபொருளாகியிருக்கிறது.

'அட்வான்ஸ் ஆஸ்திரேலியா ஃபேர்’ என்கிற தேசிய கீதம் அந்நாட்டின் பூர்வகுடி மக்களை அந்நியப்படுத்தி வெள்ளை இன மக்களை மட்டுமே முன்னிலைப்படுத்துவதாக ஹார்பர் கூறுகிறார். இரண்டாவது வரியில் வருகிற 'For we are young and free'-ல் young என்கிற வரி வெள்ளை இன மக்கள் ஆஸ்திரேலியாவிற்கு வருவதற்கு முன்னரே பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக அங்கு வசித்து வந்த பூர்வகுடி உள்நாட்டு மக்களை அந்நியப்படுத்துவதாக அமைகிறது” என்றார்.

ஹார்பர் நீல்சனுடைய இந்தச் செயல் ஆதரவு, எதிர்ப்பு எனப் பலதரப்பட்ட எதிர்வினைகளைப் பெற்று வருகிறது. சமூக ஊடகங்களில் பலரும் ஹார்பருக்கு ஆதரவாக #isitwithharper என்கிற ஹாஷ்டேக்கில் பதிவிட்டு வருகிற போதிலும் முன்னாள் பிரதமர் டோனி அபோட் உட்பட பல மூத்த அரசியல்வாதிகள் ஹார்பரின் செயலுக்குக் கண்டனம் தெரிவித்ததோடு 'தேசிய கீதத்தை அவமதித்த குற்றத்திற்காக ஹார்பரை பள்ளியை விட்டு நீக்க வேண்டும்' என்றும் கோரிவருகின்றனர்.

பிரபல ஆஸ்திரேலிய எழுத்தாளர் அனிதா ஹெய்ஸ் ஹார்பருக்கு ஆதரவாக ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார். மேலும் அதில், “ஆஸ்திரேலியாவில் அதிகாரத்தில் உள்ள பலருக்கும் இல்லாத தைரியம் ஹார்பருக்கு இருக்கிறது. தான் சரியென நம்பிய விஷயத்திற்காகத் தைரியமாக நின்றது மிகவும் துணிச்சலானது” என்றுள்ளார்

ஹார்பருக்கு கண்டனம் தெரிவித்த குவின்ஸ்லாந்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பௌலின் ஹன்சன் தன்னுடைய வீடியோ பதிவில், “இந்த நாட்டில் சில விதிகள் இருக்கின்றன. தேசிய கீதம் என்பது ஒரு தேசமாக நாம் யார் என்பதற்கான அடையாளம். அதில் பல காலமாக ஆஸ்திரேலியாவில் வசிக்கிற பூர்வகுடி மக்கள் அந்நியப்படுத்தப்படுகிறார்கள் என்பதல்ல விஷயம். நான் 22 ஆண்டுகளாக அனைவருக்கும் சமத்துவம் வேண்டும் என்பதற்காகப் போராடி வருகிறேன். ஆனால், இந்தச் சர்ச்சை மூலம் இங்கே ஒரு பிரிவினை உணர்வு உருவாக்கப்படுகிறது. ஒரு சிறுமி மூளைச்சலவை செய்யப்பட்டிருக்கிறார். நானாக இருந்தால் அவரைத் தண்டித்திருப்பேன். ஆஸ்திரேலியாவின் வரலாறு, நாடு சந்திக்கும் பிரச்னைகள், செய்யப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் என எதுவுமே தெரியாத சிறுமிக்கு இந்த உணர்வு எங்கிருந்து வருகிறது என்பதே கேள்விக்குறி.

பள்ளி குழந்தைகள் அனைவரும் தவறான வழிகளில் மூளைச்சலவை செய்யப்பட்டு வருகின்றனர். இதை நிறுத்தியாக வேண்டும். பூர்வகுடி இனத்தைச் சேர்ந்த எத்தனையோ விளையாட்டு வீரர்கள் எல்லாம் தேசியக்கொடியோடு பெருமையாக நின்று தேசிய கீதம் பாடுகிறபோது இந்தச் சிறுமிக்கு மட்டும் என்ன நேர்ந்தது. அவருடைய பெற்றோரைத்தான் இதற்கு முழுமையாகக் குற்றம் சாட்டுகிறேன். அந்தச் சிறுமி பள்ளியை விட்டு நீக்கப்பட வேண்டும்” என்றார்

குவின்ஸ்லாந்து கல்வி அமைச்சர் ஜரோட் ப்ளெய்ஜி தன்னுடைய ட்விட்டர் பதிவில், “அரசியல் நோக்கத்திற்காக ஹார்பரை பயன்படுத்தியதற்கு அவருடைய பெற்றோர்கள் வெட்கப்பட வேண்டும். இதுபோன்ற போராட்டங்களை நிறுத்திக்கொண்டு எழுந்து நின்று தேசிய கீதத்தைப் பெருமையுடன் பாட வேண்டும். எழுந்து நிற்க மறுப்பது நம்முடைய நாட்டையும் அதன் முன்னோர்களையும் அவமதிக்கும் செயலாகும். இனிமேலும் இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டால் ஹார்பரை பள்ளியை விட்டு நீக்க வேண்டும்” என்றுள்ளார்

'ஹார்பர் பள்ளியை விட்டு நீக்கப்படுவார்' என்கிற குற்றச்சாட்டை மறுத்த குவின்ஸ்லாந்து கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்,

“மாணவர்களுடைய விருப்பத்திற்குப் பள்ளி நிர்வாகம் மரியாதையளித்து தேசிய கீதம் பாடுவதற்கான மாற்று வழிகளையும் பரிந்துரைத்திருக்கிறது. எழுந்து நின்று தேசிய கீதம் பாடாமல் மட்டும் இருக்கலாம் அல்லது தேசிய கீதம் ஒலிக்கப்படுகிறபோது மட்டும் அரங்கத்தை விட்டு வெளியேறி நிற்கலாம் என நிர்வாகம் பரிந்துரைத்ததை மறுத்து அவர் அமர்ந்து கொண்டார். பள்ளிகள் மாணவர்களுக்கென சில விதிகளை வகுத்துள்ளது. அதன் வழியில் அவர்கள் நடக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறது” என்றுள்ளது.

ஹார்பருடைய தந்தை மார்க் நீல்சன் தனியார் தொலைக்காட்சிக்கு அளித்த பேட்டி ஒன்றில், “சரியில்லாத காரியங்களை உணர்ந்து கொள்கிற திறன் மற்றும் அதைச் சரிசெய்வதற்கு முயற்சி செய்கிற ஹார்பரின் வலிமையைக் கண்டு நான் ஆச்சரியப்படுகிறேன். எனக்கு அந்த வலிமை இல்லை, எனவே இளம் வயதில் ஒருவர் அத்தகைய வலிமையோடு இருப்பது எனக்கு ஆச்சர்யத்தையும் பெருமையையும் தருகிறது” என்றார்.

அவருடைய தாயார், “அமைதியான வழியில் எதிர்ப்பைப் பதிவு செய்வது என்பது பள்ளிக்கு கத்தியைக் கொண்டு வருவது போன்றும் மற்றவர்களுடன் வன்முறையில் ஈடுபடுவது போன்றும் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவது எங்களுக்கு ஆச்சர்யம் அளிக்கிறது" என்றார்.

"பெற்றோரின் தூண்டுதலில் ஹார்பர் இவ்வாறு செய்கிறார்" என்கிற குற்றச்சாட்டை மறுத்த அவரின் பெற்றோர் ‘ஹார்பரின் இந்த முடிவு தன்னிச்சையானது’ என்று கூறிவருகின்றனர். இந்தச் சர்ச்சையைப் பற்றி ஹார்பர் கூறுகையில் "வயதானவர்களுடைய விதிகளை அவர்கள் வயதானவர்கள் என்பதற்காகவே பின்பற்ற வேண்டும் என்கிற விதிக்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கவில்லை. வெள்ளை இன மக்களை முன்னேற்றுங்கள் என்பதே தேசிய கீதம் எழுதப்பட்டபோது அதன் அர்த்தமாக இருந்தது. நான் எதற்காக இதைச் செய்கிறேன் என்பதை மக்கள் விரைவில் உணர்ந்து கொள்வார்கள்” என்றார்.

பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் 2008-ம் ஆண்டு ஃபிப்ரவரி 13ம் தேதி அப்போதைய ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் கெவின் ரூட் பாராளுமன்றத்தில் பூர்வகுடி மக்கள் ஆஸ்திரேலியாவில் நடத்தப்பட்ட விதத்திற்கு வருத்தம் தெரிவிப்பதற்கான தீர்மானத்தை முன்மொழிய அது ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது. ஹார்பரின் தற்போதைய செயல் மீண்டும் ஆஸ்திரேலிய பூர்வகுடி மக்களின் அடையாளம் பற்றிய விவாதத்தைத் தொடங்கிவைத்திருக்கிறது.