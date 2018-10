மொபைலுக்கு அனுப்பப்பட்ட அதிபரின் `எமர்ஜென்சி அலர்ட்’ - பதறிப்போன அமெரிக்கா

ஹாலிவுட் படங்களில் வரும் காட்சியைப்போல மொபைலில் திடீரென `எமர்ஜென்சி அலர்ட்' தோன்றவே பதறிப்போயிருக்கிறார்கள் அமெரிக்கர்கள். நேற்றைக்கு அமெரிக்காவில் இருக்கும் பெரும்பாலானோரது ஸ்மார்ட்போன்களில் Presidential Alert- "THIS IS A TEST of the National Wireless Emergency Alert System. No action is needed " என்ற செய்தி தோன்றியது. இது பரிசோதனை என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தாலும் அந்தச் செய்தி மொபைலில் தோன்றும்போது எழுந்த ஒலிதான் அனைவரையும் பதற்றமடைய வைத்துவிட்டது.

இதுபோல அவரச செய்தியை ஒரு ஸ்மார்ட்போன் பெரும்போது அதன் மொபைலில் ஒலியும் அதிர்வும் உண்டாகும். ஜனாதிபதியின் பெயரால் இந்தச் செய்தி அனுப்பப்பட்டாலும்கூட அவருக்கும் இதற்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. இதை Federal Emergency Management Agency எனப்படும் அமைப்புதான் நிர்வகித்து வருகிறது. ஏவுகணை தாக்குதல், பயங்கரவாத செயல்கள் மற்றும் இயற்கைப் பேரழிவுகள் ஆகியவற்றின்போது மக்களை உனடியாக எச்சரிக்கை செய்வதற்காக அனுப்பப்படும். ஆனால், நேற்றைக்கு இந்த அமைப்பு சரியாக செயல்படுகிறதா என்பதை அறிந்துகொள்வதற்காகவே பரிசோதித்துப் பார்க்கப்பட்டுள்ளது. 225 மில்லியனுக்கும் மேற்பட்ட ஸ்மார்ட்போன்களில் இந்தச் செய்தி பெறப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியிருக்கின்றன. 2015-ம் ஆண்டிலிருந்து மூன்று வருடங்களுக்கு ஒரு முறை இது போல அவசரக் கால எச்சரிக்கை அமைப்பு பரிசோதனை செய்யப்பட வேண்டும் என முடிவெடுக்கப்பட்டது. நேற்று அனுப்பப்பட்டது பரிசோதனைதான் என்று தெரிந்தவுடன் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்பை கலாய்த்து வருகிறார்கள் இணையவாசிகள்.