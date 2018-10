வண்ணமயமான முதலாம் உலகப் போர் காட்சிகள்! - இயக்குநர் பீட்டர் ஜாக்சனின் புதிய முயற்சி

முதல் உலகப் போரில் எடுக்கப்பட்ட சில காட்சிகளை இயக்குநர் பீட்டர் ஜாக்சன் வண்ணமயமாக்கி அசத்தியுள்ளார்.

ரஷ்யா, பிரான்ஸ், இத்தாலி, அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் ஒரு புறமும் ஆஸ்திரேலியா, ஜெர்மன், பல்கேரியா, ஹங்கேரி போன்ற நாடுகள் மறுபுறமும் நின்று போர் செய்தன. 1914 முதல் 1918-ம் ஆண்டு வரை இந்தப் போர் நடைபெற்றது. முதல் உலகப் போரில் 20 மில்லியன் பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த காலகட்டங்களில் எடுக்கப்பட்ட சில நிகழ்வுகளின் காட்சிகள் தற்போது வண்ணமயமாக்கப்பட்டுள்ளன.

'தி லார்டு ஆஃப் தி ரிங்ஸ்' (The Lord of the Rings) 'தி ஹாபிட்' (The Hobbit) போன்ற ஹாலிவுட் திரைப்படங்களை இயக்கியதன் மூலம் புகழ்பெற்றவர், இயக்குநர் பீட்டர் ஜாக்சன். இவர்தான், முதல் உலகப் போர் காட்சிகளைத் தற்போது வண்ணங்களாக மாற்றியுள்ளார். இங்கிலாந்தில் உள்ள ‘பிரிட்டன் இம்பீரியல் வார் மியூசியத்தில்’ (Britain’s Imperial War Museum) இருந்து எடுக்கப்பட்ட முதல் உலகப் போரின் காட்சிகள் சேகரிக்கப்பட்டு, அதிலிருந்து சிறந்த மற்றும் வண்ணமயமாக்கத் தகுதியுடைய காட்சிகளைத் தேர்வுசெய்து, இந்த ஆவணப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதுபற்றி ஐடிவி என்ற ஊடகத்துக்குப் பேட்டியளித்துள்ள இயக்குநர் பீட்டர், “100 வருடங்களுக்கு முன் எடுக்கப்பட்ட முதல் உலகப் போரின் பழைய காட்சிகளை வண்ணமாக்குவது மிகவும் சவாலாக இருந்தது. நிறையத் தொழில்நுட்ப வரம்புகள், பழைய காட்சிகளை நகலெடுத்தல் போன்றவை சற்று கடினமாக இருந்தன. நான் அளித்த படங்களில், இதுதான் மிகச் சிறந்தது என நான் கருதுகிறேன்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

100 மணிநேர காட்சிகளைச் சுருக்கி, 90 நிமிடங்கள் ஓடக்கூடிய ஆவணப்படமாக இயக்குநர் வடிவமைத்துள்ளார். ‘அவர்கள் பழையவர்கள் அல்ல’ (They Shall Not Grow Old) என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த ஆவணப்படம், வரும் 16-ம் தேதி நடைபெற உள்ள லண்டன் திரைப்படவிழாவில் திரையிடப்பட உள்ளது. தற்போது, இப்படத்தின் டிரெய்லர் வெளியாகி அனைவரையும் ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.